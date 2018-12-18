Проверка на вирусы

Зачем нужно проверять компьютер на вирусы
В чем разница между публичными и локальными IP-адресами? При проверке на утечку вы увидите два типа IP-адресов: публичный и локальный.
Публичные IP-адреса уникальны. Они являются частью вашей идентификации в Интернете. Когда вы используете VPN, сайты видят публичный IP-адрес VPN-сервера вместо вашего, то есть ваша конфиденциальность защищена.
Однако, если WebRTC обнаруживает ваш реальный публичный IP-адрес, когда вы подключены к VPN, а не адрес VPN-сервера, то третьи стороны могут использовать его для вашей идентификации. Если вы видите свой публичный IP-адрес в результатах теста, то ваша конфиденциальность может быть под угрозой.
Локальные IP-адреса не являются уникальными только для вашего устройства. Эти IP-адреса назначаются вашим роутером и повторно используются миллионами роутеров по всему миру. Поэтому, если третьи лица узнают ваш локальный IP-адрес, они все равно не смогут связать его напрямую с вами. Если вы видите локальный IP-адрес в результатах теста, то это не угрожает вашей конфиденциальности.
Как проверить сайт на вирусы онлайн
Если вы не используете VPN, то ваши конфиденциальные данные, без сомнения, могут стать доступными третьим лицам. (Хотите получить больше информации? Узнайте, как VPN скрывает ваш IP-адрес, чтобы ваша информация оставалась конфиденциальной.)
- Отключите VPN и откройте эту страницу в новой вкладке или окне.
- Запишите все публичные IP-адреса, которые видите.
- Закройте страницу.
- Подключитесь к сети VPN и заново откройте страницу.
- Если вы все еще видите какой-либо из публичных IP-адресов, которые вы записали во 2 шаге, у вас есть утечка.
Если вы используете VPN, и наш тест показывает, что утечки нет, то вы в безопасности!
Хотите проверить, есть ли у вас другие утечки конфиденциальной информации? Попробуйте эти инструменты:
Как и где можно проверить сайт на вирусы
Веб-коммуникации в режиме реального времени (WebRTC) представляют собой набор стандартизированных технологий, позволяющих веб-браузерам напрямую общаться друг с другом без необходимости использования промежуточного сервера. В числе преимуществ WebRTC более высокая скорость и меньшая задержка при использовании видеочатов и приложений для передачи файлов и потоковой трансляции.
Однако любые два устройства, взаимодействующие друг с другом напрямую через WebRTC, должны знать реальные IP-адреса друг друга. Теоретически это может позволить стороннему веб-сайту использовать функцию WebRTC в вашем браузере, чтобы определить ваш реальный IP-адрес и использовать его для вашей идентификации. Это то, что мы называем утечкой через WebRTC.
Любая утечка вашего публичного IP-адреса — это угроза вашей конфиденциальности, но утечки через WebRTC менее известны, легко упускаются из виду, и не все VPN-провайдеры защищают вас от них!
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Проблема с WebRTC заключается в том, что этот стандарт использует более продвинутые методы для выявления IP-адресов, чем те, которые используются при «стандартном» обнаружении IP-адресов.
Как WebRTC обнаруживает мои IP-адреса?
WebRTC выявляет IP-адреса через протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Этот протокол использует несколько методов обнаружения IP-адресов, два из которых описаны ниже.
STUN/TURN-серверы
STUN/TURN-серверы выполняют две ключевые роли в технологии WebRTC: они позволяют веб-браузерам задавать вопрос «Какие у меня публичные IP-адреса?», а также упрощают взаимодействие двух устройств друг с другом, даже если они находятся за пределами NAT и межсетевых экранов. Первая функция может повлиять на вашу конфиденциальность. STUN/TURN-серверы определяют ваш IP-адрес так же, как веб-сайт видит ваш IP-адрес, когда вы его посещаете.
Обнаружение возможного хоста
У большинства устройств есть несколько IP-адресов, связанных с их оборудованием. Обычно они скрыты от веб-сайтов и STUN/TURN-серверов брандмауэрами. Однако спецификация протокола ICE подразумевает, что браузеры могут собирать эти IP-адреса, просто считывая их с вашего устройства.
В большинстве случаев устройствам присваиваются локальные IPv4-адреса, и их обнаружение никак не повлияет на вашу конфиденциальность. Однако, если у вашего устройтва IPv6-адрес, то ваша конфиденциальность может быть под угрозой.
IPv6-адреса работают не совсем так, как IPv4-адреса. Как правило, IPv6-адрес — это внешний, публичный адрес, то есть он является уникальным. Если у вашего устройства IPv6-адрес, и он обнаружен с помощью протокола ICE, то ваши конфиденциальные данные могут стать доступными.
Вредоносный веб-сайт может использовать STUN/TURN-серверы или протокол обнаружения возможного хоста, чтобы обманным путем вынудить ваш браузер предоставить IP-адрес, который может быть использован для вашей идентификации без вашего ведома.
Как проверить телефон на вирусы через компьютер
Компания ExpressVPN усердно работает над тем, чтобы VPN-приложения могли защитить вас от утечки данных через WebRTC. Когда вы открываете новые веб-страницы после подключения к сети ExpressVPN, ваши публичные IP-адреса становятся недоступными.
Однако некоторые браузеры могут быть достаточно агрессивными, когда речь идет о сохранении данных со старых вкладок. Если у вас была открыта вкладка до того, как вы подключились к VPN, ваш реальный IP-адрес может быть кэширован в памяти браузера. Эти IP-адреса могут сохраниться, даже если вы обновите вкладку, что поставит вашу конфиденциальность под угрозу.
Расширение ExpressVPN для браузеров (в настоящее время доступно для Chrome, Firefox и Safari) решает эту проблему, позволяя полностью отключить WebRTC в меню настроек, что гарантирует вам неуязвимость к любым проблемам с кешированием.
Каким образом инженеры ExpressVPN, которые специализируются на устранении различных утечек данных, защищают вас ExpressVPN защищает вас от широкого спектра утечек через WebRTC в разных браузерах и на разных платформах. Но, поскольку WebRTC — это относительно новая технология, важно постоянно тестировать различные сценарии утечек через WebRTC на разных платформах и в разных браузерах. Компания ExpressVPN лидирует в этой области. Наша команда опытных инженеров специально работает над этой проблемой, постоянно исследует новые способы утечки данных и быстро разрабатывает защитные меры.