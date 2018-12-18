Проверка на вирусы

В чем разница между публичными и локальными IP-адресами? При проверке на утечку вы увидите два типа IP-адресов: публичный и локальный.

Публичные IP-адреса уникальны. Они являются частью вашей идентификации в Интернете. Когда вы используете VPN, сайты видят публичный IP-адрес VPN-сервера вместо вашего, то есть ваша конфиденциальность защищена.

Однако, если WebRTC обнаруживает ваш реальный публичный IP-адрес, когда вы подключены к VPN, а не адрес VPN-сервера, то третьи стороны могут использовать его для вашей идентификации. Если вы видите свой публичный IP-адрес в результатах теста, то ваша конфиденциальность может быть под угрозой.

Локальные IP-адреса не являются уникальными только для вашего устройства. Эти IP-адреса назначаются вашим роутером и повторно используются миллионами роутеров по всему миру. Поэтому, если третьи лица узнают ваш локальный IP-адрес, они все равно не смогут связать его напрямую с вами. Если вы видите локальный IP-адрес в результатах теста, то это не угрожает вашей конфиденциальности.