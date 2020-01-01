Сервис RUSVPN дает возможность установить приложение на любое устройство:Каждый пользователь получает премиум-доступ к расширению, можно легко настроить роутер, чтобы обеспечить анонимность всей сети, а также одновременно можно подключить до 5 устройств.

Что я получаю после покупки?

Из пользовательских данных мы сохраняем только адрес электронной почты, так как он привязан к вашей подписке. Все остальные данные не сохраняются.

Оплата осуществляется посредством сторонних сервисов, поэтому ваши платежные данные не сохраняются. Данная мера предусматривает максимальную защиту персональных данных, кроме того, в методы оплаты входят и платежи через криптовалюту. Поэтому с нами купить VPN вы можете полностью безопасно.

Вы сохраняете мои платежные данные при оплате?

Логи активности пользователей не сохраняются, однако согласно пользовательскому соглашению - нельзя применять сервис RUSVPN для осуществления противозаконной деятельности.

Сохраняете ли вы логи активности пользователей?

Есть ли у вас ограничения по трафику и скорости?

Ограничения по трафику и скорости отсутствуют, вы пользуетесь сетью Интернет в полной мере, согласно предоставляемым условиям от вашего провайдера.