Политика сбора файлов Cookie

Cookie - представляет собой файл, в котором содержится идентификатор. Этот идентификатор направляется сервером в браузер, и сохраняется в нем. Как следствие, идентификатор направляется на сервер каждый раз, когда браузер запрашивает с сервера страницу

Эти файлы делятся на 2 категории:

Постоянные

Сеансовые

Файлы из первой категории будут хранится в браузере до момента удаления (автоматически или мануально).

Сеансовые cookie автоматически удаляются в конце пользовательского сеанса (после закрытия браузера).

Cookie собираемые на нашем веб-ресурсе не содержат какую-либо конфиденциальную информацию о наших клиентах. Единственное что собирается - это информация о электронной почте, которая передается во время покупки продуктов RusVPN. Примите к сведению что личная информация, которая собирается нашим ресурсом в соответствии с политикой конфиденциальности может быть связана с информацией, которая собирается при работе с cookies

Как RUSVPN использует файлы cookie

RUSVPN использует cookie на своем домене (доступным на следующем адресе: https://www.rusvpn.com). Причины и регулировка подробно будут описаны на данной странице.

Создавая учетную запись на нашей платформе, пользователи соглашаются на использование cookie файлов для общего администрирования и процесса регистрации в частности. Использование cookie позволяет упростить процесс авторизации, убирая необходимость логинится каждый раз когда вы посещаете Веб-сайт и сохраняет ваши предпочтения во время использования сайта. В частности эти cookie автоматически удаляются после того как пользователь делает "Log out".

На Веб-сайте представлены средства электронной коммерции или оплаты за определенный сервис. Некоторые файлы cookie необходимы для того, чтобы заказ пользователей запоминался между страницами для корректной обработки.

Время от времени, RUSVPN предлагает пользователям платформы исследования или опросы, для просвещения клиентов сервиса, оказания полезной информации или презентация полезных инструментов, для лучшего взаимодействия и понимания пользователей. Эти опросы и исследования могут использовать cookie для избежания многоразового прохождения опросов одним и тем же человеком.

При написания комментария на блоге или заполнения каких-либо форм/анкет RUSVPN использует cookie для сохранения пользовательской информации для корректной обработки в будущем.

Во время использования Веб-сайта, RUSVPN собирает cookie для максимально удобного использования платформы пользователями.

Отключение Cookie

Вы можете отключить сбор и использование cookie файлов (за более детальной информацией перейдите на страницу «Параметры»/«Настройки» в вашем браузере). Следует отметить что отключение cookie может отобразиться на общем функционировании веб-ресурсов. Следовательно, отключение не рекомендуется.

Специфика отключения cookie в том или ином браузере разнится, поэтому RUSVPN собрал для вас список страниц для соответствующих браузеров.

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647

https://support.google.com/chrome/answer/95647 Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Cookies которые используются на RUSVPN

Тут будут перечислены cookie которые собираются и предоставляются доверенными представителями третьей стороны. С перечисленными ниже cookie вы столкнетесь при использовании веб-сайта

Google Analytics:

Данные файлы являются одними из самых доверенных и надежных, их использование помогает качественно анализировать работу Веб-сайта и то, как правильно оптимизировать его использование для клиентов и пользователей платформы. Собираемая информация охватывает время проводимое пользователем на странице и Веб-сайте в целом, и действия проводимые на самой платформе.

За более детальной информацией о Google Analytics перейдите на официальную страницу

Matomo:

Данные файлы являются одними из самых доверенных и надежных, их использование помогает качественно анализировать работу веб-сайта и то, как правильно оптимизировать его использование для клиентов и пользователей платформы. Собираемая информация охватывает время проводимое пользователем на странице и Веб-сайте в целом, и действия проводимые на самой платформе.

За более детальной информацией о Matomo, обратитесь на официальную страницу

Zendesk:

Чтобы предоставить вам поддержку в онлайн-чате, а также для формирования “Базы знаний”, мы используем Zendesk. Zendesk может разместить в вашем браузере несколько файлов cookie. Они известны как основные файлы и необходимы для хранения информации о сеансе при переходе от страницы к странице на веб-сайте. Например, мы используем файлы cookie на наших веб-сайтах, чтобы понять предпочтения посетителей и пользователей, улучшить их опыт, а также отслеживать и анализировать использование, навигационную и другую статистическую информацию.

Соответствующая политика конфиденциальности доступна для ознакомления

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