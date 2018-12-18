Проверка на утечку через WebRTC

Как сделать проверку на утечку через WebRTC
В чем разница между публичными и локальными IP-адресами? При проверке на утечку вы увидите два типа IP-адресов: публичный и локальный.
Публичные IP-адреса уникальны. Они являются частью вашей идентификации в Интернете. Когда вы используете VPN, сайты видят публичный IP-адрес VPN-сервера вместо вашего, то есть ваша конфиденциальность защищена.
Однако, если WebRTC обнаруживает ваш реальный публичный IP-адрес, когда вы подключены к VPN, а не адрес VPN-сервера, то третьи стороны могут использовать его для вашей идентификации. Если вы видите свой публичный IP-адрес в результатах теста, то ваша конфиденциальность может быть под угрозой.
Локальные IP-адреса не являются уникальными только для вашего устройства. Эти IP-адреса назначаются вашим роутером и повторно используются миллионами роутеров по всему миру. Поэтому, если третьи лица узнают ваш локальный IP-адрес, они все равно не смогут связать его напрямую с вами. Если вы видите локальный IP-адрес в результатах теста, то это не угрожает вашей конфиденциальности.
5 шагов для проверки на утечку через WebRTC (с использованием VPN и без VPN)
Если вы не используете VPN, то ваши конфиденциальные данные, без сомнения, могут стать доступными третьим лицам. (Хотите получить больше информации? Узнайте, как VPN скрывает ваш IP-адрес, чтобы ваша информация оставалась конфиденциальной.)
- Отключите VPN и откройте эту страницу в новой вкладке или окне.
- Запишите все публичные IP-адреса, которые видите.
- Закройте страницу.
- Подключитесь к сети VPN и заново откройте страницу.
- Если вы все еще видите какой-либо из публичных IP-адресов, которые вы записали во 2 шаге, у вас есть утечка.
Если вы используете VPN, и наш тест показывает, что утечки нет, то вы в безопасности!
Хотите проверить, есть ли у вас другие утечки конфиденциальной информации? Попробуйте эти инструменты:
Что такое WebRTC?
Веб-коммуникации в режиме реального времени (WebRTC) представляют собой набор стандартизированных технологий, позволяющих веб-браузерам напрямую общаться друг с другом без необходимости использования промежуточного сервера. В числе преимуществ WebRTC более высокая скорость и меньшая задержка при использовании видеочатов и приложений для передачи файлов и потоковой трансляции.
Однако любые два устройства, взаимодействующие друг с другом напрямую через WebRTC, должны знать реальные IP-адреса друг друга. Теоретически это может позволить стороннему веб-сайту использовать функцию WebRTC в вашем браузере, чтобы определить ваш реальный IP-адрес и использовать его для вашей идентификации. Это то, что мы называем утечкой через WebRTC.
Любая утечка вашего публичного IP-адреса — это угроза вашей конфиденциальности, но утечки через WebRTC менее известны, легко упускаются из виду, и не все VPN-провайдеры защищают вас от них!
Каким образом утечка через WebRTC ставит под угрозу мою конфиденциальность?
Проблема с WebRTC заключается в том, что этот стандарт использует более продвинутые методы для выявления IP-адресов, чем те, которые используются при «стандартном» обнаружении IP-адресов.
Как WebRTC обнаруживает мои IP-адреса?
WebRTC выявляет IP-адреса через протокол ICE (Interactive Connectivity Establishment). Этот протокол использует несколько методов обнаружения IP-адресов, два из которых описаны ниже.
STUN/TURN-серверы
STUN/TURN-серверы выполняют две ключевые роли в технологии WebRTC: они позволяют веб-браузерам задавать вопрос «Какие у меня публичные IP-адреса?», а также упрощают взаимодействие двух устройств друг с другом, даже если они находятся за пределами NAT и межсетевых экранов. Первая функция может повлиять на вашу конфиденциальность. STUN/TURN-серверы определяют ваш IP-адрес так же, как веб-сайт видит ваш IP-адрес, когда вы его посещаете.
Обнаружение возможного хоста
У большинства устройств есть несколько IP-адресов, связанных с их оборудованием. Обычно они скрыты от веб-сайтов и STUN/TURN-серверов брандмауэрами. Однако спецификация протокола ICE подразумевает, что браузеры могут собирать эти IP-адреса, просто считывая их с вашего устройства.
В большинстве случаев устройствам присваиваются локальные IPv4-адреса, и их обнаружение никак не повлияет на вашу конфиденциальность. Однако, если у вашего устройтва IPv6-адрес, то ваша конфиденциальность может быть под угрозой.
IPv6-адреса работают не совсем так, как IPv4-адреса. Как правило, IPv6-адрес — это внешний, публичный адрес, то есть он является уникальным. Если у вашего устройства IPv6-адрес, и он обнаружен с помощью протокола ICE, то ваши конфиденциальные данные могут стать доступными.
Вредоносный веб-сайт может использовать STUN/TURN-серверы или протокол обнаружения возможного хоста, чтобы обманным путем вынудить ваш браузер предоставить IP-адрес, который может быть использован для вашей идентификации без вашего ведома.
Что предпринимает компания RusVPN, чтобы защитить меня от утечек через WebRTC?
Компания ExpressVPN усердно работает над тем, чтобы VPN-приложения могли защитить вас от утечки данных через WebRTC. Когда вы открываете новые веб-страницы после подключения к сети ExpressVPN, ваши публичные IP-адреса становятся недоступными.
Однако некоторые браузеры могут быть достаточно агрессивными, когда речь идет о сохранении данных со старых вкладок. Если у вас была открыта вкладка до того, как вы подключились к VPN, ваш реальный IP-адрес может быть кэширован в памяти браузера. Эти IP-адреса могут сохраниться, даже если вы обновите вкладку, что поставит вашу конфиденциальность под угрозу.
Расширение ExpressVPN для браузеров (в настоящее время доступно для Chrome, Firefox и Safari) решает эту проблему, позволяя полностью отключить WebRTC в меню настроек, что гарантирует вам неуязвимость к любым проблемам с кешированием.
Каким образом инженеры ExpressVPN, которые специализируются на устранении различных утечек данных, защищают вас ExpressVPN защищает вас от широкого спектра утечек через WebRTC в разных браузерах и на разных платформах. Но, поскольку WebRTC — это относительно новая технология, важно постоянно тестировать различные сценарии утечек через WebRTC на разных платформах и в разных браузерах. Компания ExpressVPN лидирует в этой области. Наша команда опытных инженеров специально работает над этой проблемой, постоянно исследует новые способы утечки данных и быстро разрабатывает защитные меры.