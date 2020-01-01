Условия использования

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Компьютерный взлом, распространение вирусов, мошеннические действия, сетевые атаки, фишинг и/или любые другие действия, признанные незаконными или нежелательными, должны быть остановлены или прекращены. Пользователи ответственны за надлежащие параметры безопасности своих сервисов, а также несут ответственность за любой ущерб, вызванный их небрежностью или созданием потенциально опасных ситуаций, будь то преднамеренно или непреднамеренно.

Это полный текст соглашения. Время от времени Мы можем публиковать новые правила сервиса, которым предстоит стать обязательными. В ответственность пользователя входит периодически посещать данный раздел и ознакамливаться с нововведениями.

Правила подписки

Если Вы активируете функцию подписки, с Вас автоматически будет сниматься плата каждые 30, 180 или 365 дней, в зависимости от срока действия выбранного плана. Чтобы отменить автоматическую оплату, просто обратитесь в нашу службу поддержки с коротким уведомлением об отмене подписки.