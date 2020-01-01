 
ru

Свободный интернет — каждому!

RusVPN — сервис, основанный на принципах качества, анонимности и доступности для пользователей. Мы работаем для того, чтобы сделать интернет лучше и дать вам чувство свободы.

Наша миссия

Мы убеждены, что каждый имеет право на качественное пользование интернетом. С RUS VPN ваши данные передаются через защищенные виртуальные туннели, что позволяет сохранять анонимность в сети. Мы используем технологии OpenVPN 256-bit 2048 RSA. Поддерживаем соединение по протоколу IPSec (IKEv1 + IKEv2), который отличается надежностью, большой скоростью передачи и высокой степенью защиты данных. Также поддерживается возможность соединения по PPTP и L2TP. Благодаря RusVPN в вашем распоряжении фильмы, музыка, спортивные трансляции и свободное общение!

Персональная свобода

В век растущей цензуры мы стремимся дать вам чувство безопасности и защищенности. Мы постоянно работаем над решениями, которые позволяют сохранять конфиденциальность вашей личной информации, защищать запросы и скрывать действия. Мы предлагаем вам возможность обойти ограничения в интернете и сохранить свободу пользования им.

Защита конфиденциальности

Мы гарантируем надежное шифрование вашего трафика и его передачу по защищенному соединению. Все ваши онлайн-действия известны только вам. Для сохранения вашей приватности мы работаем 24/7. Наша политика конфиденциальности максимально прозрачна и понятна. О любых изменениях в ней мы немедленно уведомляем каждого пользователя.

Цифровые права

Мы не записываем логи сетевой активности пользователей, не просим вас указывать дополнительные данные о себе и предлагаем анонимные варианты оплаты за наши услуги. Вся информация о пользовании сервисом RusVPN остается анонимной и не имеет привязки к вашему фактическому IP-адресу. Для связи с вами мы просим только e-mail.

Наша история

Мы создали RusVPN в 2017 году с целью обеспечить цифровой безопасность и персональную свободу для каждого пользователя интернета. Поскольку мы и сами являемся пользователями сети, мы отлично знаем, насколько важно каждому из нас ощущать себя защищенным. Ведь угроз в интернет-пространстве немало: от навязчивых рекламодателей до мошенников и даже правительственных структур, стремящихся получить доступ к личным данным пользователей.

Так возникла идея создать дружное сообщество единомышленников, в распоряжении которого сегодня VPN-сервера в более чем 45 странах на пяти континентах. И с нами - тысячи пользователей, которые доверяют нам.

Наши ценности

RusVPN поддерживает идею сохранения личностной свободы, а также возможность выбора и персональную безопасность. Это касается как приватного пользования, так и интересов бизнеса. Мы выступаем за равенство и убеждены, что каждый имеет право на свободное пользование сетью. Также мы даем возможность избегать ценовой дискриминации и уловок маркетологов.

Получить RUS VPN
О VPN
Что такое VPN
Преимущества
Отсутствие логов
Наша сеть VPN
Бесплатный VPN
Продукты
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Инструменты
Генератор паролей
Проверка на утечку DNS
Проверка на утечку через WebRTC
Проверка на вирусы
Мой IP-адрес
Партнеры
Партнерская программа
Дополнительно
Связаться с нами
О нас
Политика конфиденциальности
Политика возврата средств
Политика конфиденциальности
Поддержка 24/7
Блог

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

Payments are processed by ATRIX GROUP LTD, number NI646922, 21 Botanic Avenue, Unit 3, Belfast, Northern Ireland, BT7 1JJ

© 2020 RusVPN. Все права защищены.