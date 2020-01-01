Политика конфиденциальности

Как Мы действуем, когда представители властей запрашивают у нас информацию о клиенте?

Как сервис, предоставляющий приватность, Мы понимаем, насколько важно нашим клиентам в подробностях знать какую личную информацию Мы собираем, храним и обрабатываем. Мы сделали все возможное, чтобы наша политика в этом вопросе была максимально проста и понятна, и Вы могли получить необходимые факты, не утруждая себя изучением множества страниц скучного юридического текста.

Какая информация собирается и хранится о всех посетителях нашего сайта?

Сервис rusvpn.com использует Google Analytics для анализа совокупной информации о посетителях сайта. Когда Ваш браузер загружает страницу нашего сайта, он выполняет короткий абзац JavaScript-кода, который собирает информацию об устройстве, с которого Вы подключились: user-agent Вашего браузера, язык, разрешение экрана, сайт, с которого Вы перешли к нам, и тому подобное, чтобы предоставить это сервису Google Analytics. Чтобы повысить Вашу безопасность, rusvpn.com выбрали опцию, которая позволяет Google собирать только часть от IP-адресов. Google Analytics также может хранить файлы cookies, чтобы упростить идентификацию пользователей, которые зашли на сайт повторно. Пользователи, которые не хотят быть отслеженными Google Analytics, могут установить дополнение для браузера, которое позволяет обойти эту процедуру.

Какую информацию Мы собираем и храним, когда Вы регистрируетесь в нашем VPN-сервисе?

Чтобы сделать Вашу приватность максимальной, Мы собираем минимум информации, – только Ваш email. Мы не запрашиваем и не сохраняем Вашего имени, IP-адреса, реального адреса, номера телефона и другой личной информации. Платежи проходят через Paymentwall Inc. и Cleverbridge AG, и Мы не оставляем никаких деталей о платежах в нашей системе. Подписка обновляется в Cleverbridge AG через присвоение уникального id каждому аккаунту.

Какая информация записана, пока клиенты подключены к нашему VPN-сервису?

Мы ведем непостоянный журнал подключения для решения технических задач – в том числе случайное генерирование имен и внутреннее присвоение IP-адреса (частный IP-адрес) – который надежно удаляется каждые несколько часов. Мы строго и целенаправленно не записываем более никакой информации, чтобы смягчить нашу юридическую ответственность. Мы не следим за активностью Вашего браузера и не ведем никаких записей. Это просто невозможно с нашим внутренним интерфейсом. Все данные об использовании сервиса анонимны и не привязаны к вашему реальному, публичному IP-адресу.

Что произойдет, если Вы получите надлежащее уведомление (например, DMCA) о нарушение авторских прав за скачанный материал?

Поскольку наши клиенты анонимны во время использования сервиса, подобное уведомление будет направлено в rusvpn.com, и наш юридический отдел отправит соответствующий ответ. Поскольку Мы не храним логов (записей) соединения, Мы не можем связать запрос с личностью клиента, даже если попытаться юридически заставить нас это сделать.

Как Мы действуем, когда представители властей запрашивают у нас информацию о клиенте?

Наша компания зарегистрирована в Содружестве Доминики. Если Мы получаем распоряжение суда от уполномоченного лица, чья юрисдикция распространяется на rusvpn.com, наша компания обязана данному распоряжению подчиниться. Тем не менее, компанию нельзя заставить предоставить данные, которых у нее нет. Когда пользователь регистрируется, Мы запрашиваем минимум информации, – только действующий email. Если когда-нибудь станет возможным на законодательном уровне заставить нас вести записи о подключениях наших клиентов или собирать какие-либо личные данные об активности в интернете, Мы немедленно сообщим об этом нашим пользователям и сделаем все, что в наших силах, чтобы сменить юрисдикцию или закрыть наш сервис, чтобы защитить тех, кто доверил нам свою приватность.

Изменения в политике конфиденциальности

Сервис rusvpn.com оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в изложенные правила политики приватности. В таких случаях Мы будем предпринимать все разумные меры, чтобы удостовериться, что таковые изменения доведены до Вашего ведома, – через публикацию всех изменений на видном месте сайта rusvpn.com на приемлемый период времени, прежде чем новая политика вступит в действие, а также, через уведомления всех существующих клиентов по электронной почте. Если у Вас есть какие-либо вопросы или комментарии касательно изложенных правил, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам об этом.