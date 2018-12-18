 
ardeenesfrrutr
ardeenesfrrutr

Проверка на утечку DNS

Ваш интернет-провайдер может отслеживать ваши действия онлайн, приложения, которыми вы пользуетесь, и многое другое.

DNS-серверы ExpressVPN быстрые, конфиденциальные и зашифрованные.

Предотвратите утечку DNS
Ваши DNS-запросы не защищены!
Ip-адрес: 62.112.98.58
Провайдер: OJS Moscow city telephone network
Страна: Russia
Владельцы DNS-серверов, которыми вы пользуетесь, могут видеть все посещаемые вами веб-сайты.
Проверка IP адреса Проверка на утечку DNS Проверка на утечку через WebRTC Проверка на вирусы

Что такое утечка DNS?

VPN не всегда в состоянии защитить DNS-запросы вашего устройства, даже если весь остальной трафик надежно защищен туннелем VPN. Это называется «утечкой DNS». Если происходит утечка DNS-запросов, то третьи лица, например ваш интернет-провайдер или оператор DNS-сервера, могут видеть, какие веб-сайты вы посещаете и какими приложениями пользуетесь.

Так как DNS — это система адресных книг, то с ней связано практически все, что вы делаете в Интернете. Ваш браузер и другие приложения используют DNS для поиска серверов, на которых работают сайты и сервисы, которыми вы пользуетесь. Ваше устройство направляет запросы на DNS-сервер, который посылает назад инструкции, как найти то, что вы ищете. Именно поэтому DNS-запросы ставят вашу конфиденциальность под угрозу.

Попробовать бесплатно

Как RusVPN предотвращает утечку DNS?

Без VPN устройство обычно использует службу DNS, предоставляемую интернет-провайдером. Но когда вы подключаетесь к ExpressVPN, ваше устройство использует только DNS-серверы ExpressVPN. Это дает многочисленные преимущества, потому что:

  • DNS-серверы ExpressVPN работают очень быстро
  • ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений
  • Весь трафик между вашим устройством и DNS-серверами полностью шифруется

Вот как это работает. Чтобы открыть веб-страницу, вы вводите URL-адрес или щелкаете ссылку в браузере. Этот URL-адрес отправляется через зашифрованный туннель ExpressVPN к собственному DNS-серверу ExpressVPN. DNS-сервер ищет IP-адрес и отправляет его серверу ExpressVPN, который получает доступ к нужной странице. В одно мгновение ExpressVPN возвращает эту страницу вам. Весь трафик остается под надежной защитой VPN-туннеля.

Оформить подписку

Если я уже использую VPN, зачем мне нужно проверять, имеется ли утечка DNS?

Может произойти одно из двух:

  1. Ваше устройство может отправлять DNS-запросы за пределы VPN-туннеля.
  2. Ваше устройство может отправлять DNS-запросы через туннель VPN-туннель, но на сторонний DNS-сервер.
  3. В обоих случаях третьи лица могут видеть список веб-сайтов и приложений, которые вы используете.

Что вызывает утечку DNS-запросов при использовании VPN?

Утечки DNS могут происходить по многим причинам. Вот некоторые из них:

  1. Ваша VPN-сеть настроена вручную. Если вы вручную настраиваете VPN-соединение, риск утечки DNS-запросов увеличивается и зависит от конфигурации вашей операционной системы. Использование приложений ExpressVPN устраняет многие из опасностей.
  2. Ваш роутер контролируется злоумышленником, например, оператором Wi-Fi в кафе. Злоумышленник может сделать так, чтобы ваше устройство отправляло DNS-запросы за пределы туннеля VPN. Приложения ExpressVPN защищают от утечки DNS, но другие приложения и ручные настройки могут быть уязвимыми.
  3. Ручная настройка DNS. Вы (или программное обеспечение на вашем устройстве) дали команду операционной системе не использовать DNS-серверы ExpressVPN. Опытные пользователи могут запросить конкретную службу DNS, но большинству людей по соображениям безопасности лучше этого не делать.
Оформить подписку
Что такое VPN
Доступ к контенту
Разблокируйте сайты
Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
Музыкальные сервисы
Безопасность
Предотвращение слежки
Анонимный Интернет
Скрыть и изменить IP
Безопасный WiFi
Шифрование данных
Экономия
Steam
Авиабилеты
Отели
Аренда авто
Торрент
Приложения
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Преимущества
Бесплатный VPN
Наша сеть VPN
24/7 поддержка
Отсутствие логов
Правовая информация
Политика конфиденциальности
Правила использования
Правила возврата средств
Партнерская программа

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

© 2020 RusVPN. Все права защищены.