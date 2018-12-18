Скачать RusVPN для MacOS

4 простых шага для установки RusVPN
1. Подписаться
Оформите свою подписку здесь
2. Скачать
Скачайте приложение VPN для Mac
3. Авторизоваться
Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
4. Подключиться
Выберите сервер и подключитесь к VPN
Почему VPN?
Скачайте RusVpn для всех Mac устройств
RusVPN будет работать под любым Mac, включая:
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Mac OS
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MacBook Air
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MacBook Pro 17
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 14
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MacBook Pro 13
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 12
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OS X 10.11 El Capitan
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macOS 10.12 Sierra
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macOS 10.13 High Sierra
RusVPN будет поддерживать любой OpenVPN client, вы можете скачать самую последнюю версию программы.
Узнайте, почему RusVPN так популярна среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. RusVPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря RusVPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
RusVPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
Всё просто супер, подключается очень быстро без какой-либо потери скорости! IP-адрес действительно скрыт, работаю анонимно, захожу на любые сайты. Рекомендую всем.
Программа реально крутая! Я пользуюсь RusVPN через свой смартфон. Быстрое соединение, надежная защита персональной информации, удобный интерфейс и анонимность – это то, что меня привлекло в сервисе. Всем рекомендую.
Ключевые преимущества RusVPN для Mac:
Самый быстрый
RusVPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью RusVPN
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
RusVPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам