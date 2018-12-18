 
ardeenesfrrutr
ardeenesfrrutr

Sel İndirme Ciddi Güvenlik Tehditlerine neden olabilir!

Bir torrenti gerçek IP adresiniz üzerinden indirmek, kişisel verilerinizin zararlı üçüncü taraflara sızdırılmasına neden olabilir.

IP’nizi gizleyin
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Güvenli Tarama

Tarayıcı bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi üçüncü şahıslardan gizli tutun.

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Şifreli

Verileriniz için güvenliği garanti etmenin daha iyi bir yolu yoktur ve daha sonra hepsini RusVPN ile şifrelenmiş olarak alabilirsiniz.

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Tamamen Gizli

RusVPN'in arkanızda olduğunu bilerek, web sitelerini sakince indirin, izleyin ve ziyaret edin.

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KALKANLAR YUKARI!

RusVPN gibi bir dijital kalkanla, IP bilgilerinizi kolayca değiştirebilir ve sonuçlar hakkında endişelenmeden, torrentlerden istediğiniz dosyaları indirebilirsiniz!

Çevrimiçi etkinliğinizi gizlemek için bir VPN kullanın, bu kadar basittir, düğmeye basmak kadar kolaydır.

Ücretsiz erişim sağlayın

Herhangi bir web sitesine 4 adımda erişmek için RusVPN nasıl kullanılır?

  • Satın alma

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    Satın alma RusVPN aboneliği

  • İndir

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    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

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    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

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    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

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Trafiğinizi nasıl şifreleyebilirsiniz?

Bilgisayar korsanları ve devlet kurumları gibi üçüncü taraflara verilerinizden herhangi birini alma şansı vermeyin. RusVPN ile tamamen güvende kalın.

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Anında Öldürme Anahtarı

RusVPN, herhangi bir ciddi tehdit varsa, küresel web ile olan tüm bağlantıları anında kesen bir kill switch özelliğine sahiptir. Verileriniz RusVPN sayesinde hiç bu kadar güvenli olmamıştı!

RusVPN ile İnternet Özgürlüğü Mümkün

RusVPN, internette ihtiyacınız olanı kolayca ve en önemlisi sakince halletmenizi sağlayan en iyi güvenli web kanalları sağlayıcısıdır. P2p bağlantılarınız asla RusVPN'den daha güvenli olmayacak.

İnternet'in temel amacı küresel bir bilgi ve dosya paylaşım ağı olmaktır. Bazı yeni düzenlemelerin bu özgürlüğü sizden almasına izin vermeyin. RusVPN'i indirin ve ne zaman ne zaman indirin ve gönderin!

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