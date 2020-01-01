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ardeenesfrrutr
ardeenesfrrutr

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Neden VPN
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Sanal Özel Ağ olarak da bilinen VPN, iki veya daha fazla elektronik cihaz arasında güvenli bir kanaldır. VPN ağları, web trafiğini 3. parti girişimlerinden ve sansürlerden korumak için kullanılır.
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Gizlilik
VPN ile tüm trafiğiniz şifrelenir ve güvenli bir bağlantı aracılığıyla size iletilir.
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Yüzlerce güvenli sunucu, dünyadaki herhangi bir noktadan internete kesintisiz erişim sağlar.
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En yeni şifreleme teknolojileri
Şifreleriniz, konuşmalar vb. Dahil olmak üzere tüm İnternet trafiğiniz şifrelenir.
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Piyasadaki en hızlı VPN bağlantısını ve akış hızını sağlıyoruz.
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VPN - KOLAY
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İnternette gezinmek hiç bu kadar güvenli ve hızlı olmamıştı.
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