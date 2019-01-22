kullanım Koşulları

Giriş bilgilerinizi / şifrenizi ve sistemimizi yetkisiz kullanımlara karşı korumayı, hesabınızı herkese açık erişimde yaymamayı ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt edersiniz. Giriş bilgilerinizi ve şifrenizi kullanarak sistemimizde gerçekleşen tüm işlemlerden siz sorumlusunuz.

Bu anlaşma müşteri ve rusvpn.com arasında VPN servisi, ilgili servis ve fonksiyonlarla ilgilidir. Bu hizmet yasa dışı işlemlerin komisyonunda yardımcı olmayı amaçlamamaktadır. Bu gizlilik ve gizlilik sağlayan bir hizmettir. Ülkenizin ya da bulunduğunuz ülkenin yasalarını ihlal etmemeyi kabul edersiniz.

Sistemi istenmeyen posta göndermek, bağlantı noktaları taramak, açık proxy'ler veya açık röleler için taramak, kaydolma, istenmeyen e-postalar ve diğer bazı toplu e-posta dağıtımlarını göndermek için kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetimizde kaldığınız süre boyunca başka bilgisayarlarda veya ağda herhangi bir şekilde saldırı yapmamayı kabul edersiniz.

Gerçek servis kapsama alanı, hızı, konumu ve kalitesi farklı olabilir. Servis, bakım ve onarım için gereken sınırlı süreler dışında, sürekli olarak kullanılabilir olmaya çalışır. Bununla birlikte, hizmet, acil durumlar, üçüncü taraf hizmetlerinin çalışmasındaki aksaklıklar, veri aktarım sorunları, ekipman ya da ağ sorunları ya da eksiklikler, parazit, sinyal gücü gibi, bizim kontrolümüz dışındaki birçok faktörün etkisiyle kullanıcı tarafından erişilebilir olmayabilir. , vb. dolayısıyla hizmet kesintiye uğrayabilir, sınırlandırılabilir veya sonlandırılabilir. Hizmet kesintileri veya hizmetin, iletişim hizmetlerinin veya ağın (örneğin, T-1 veya İnternet'in performansındaki sorunlardan dolayı) teslim edilmemiş, iptal edilmemiş veya yanlış yönlendirilmiş veri kaybından sorumlu değiliz. ). İsteğe bağlı olarak, hizmetin bir bütün olarak veya bireysel hizmetler olarak kullanılması konusunda kısıtlamalar getirebilir, hizmetin çalışmasını askıya alabilir veya kullanıcılarımızı veya hizmetimizi korumak için kullanmanın bazı yöntemlerini engelleyebiliriz. Bağlantı hızı yaklaşıktır ve Servisin veri alma veya gönderme hızını karakterize etmez. Gerçek hız yapılandırma, sıkıştırma, ağ yükü ve diğer faktörlere göre belirlenir. Alınan verilerin doğruluğu ve zamanındalığı garanti edilmez, gecikmeler ve boşluklar mümkündür.

Bilgisayar korsanlığı, virüs yayılımı, sahtekarlık faaliyetleri, ağ saldırıları, kimlik avı ve / veya yasadışı veya istenmeyen görülen diğer eylemler durdurulmalı veya sonlandırılmalıdır. Kullanıcılar, hizmetlerinin uygun güvenlik parametrelerinden sorumludur ve dikkatsizlikleri veya kasten veya istemeyerek de olsa potansiyel olarak tehlikeli durumların yaratılmasından kaynaklanan zararlardan da sorumludurlar.

Anlaşmanın tam metnidir. Zaman zaman zorunlu olacak yeni hizmet kurallarını yayınlayabiliriz. Bu bölümü periyodik olarak ziyaret etmek ve yeniliklerden haberdar olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Abonelik Politikası

Abonelik işlevini etkinleştirirseniz, seçilen planın geçerlilik süresine bağlı olarak her 30, 180 veya 365 günde bir otomatik olarak ücretlendirilirsiniz. Otomatik ödemeyi iptal etmek için, kısa bir iptal bildirimi ile desteğimize başvurmanız yeterli. Siparişinizi tamamladığınızda kartınız borçlandırılacaktır. Ödeme temizlendikten sonra hizmet kullanıma sunulacak.