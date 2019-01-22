Gizlilik Politikası

İndirilen materyal için telif hakkı ihlali konusunda uygun bir bildirim (örneğin, DMCA) alırsanız ne olur?

Gizlilik sağlayan bir hizmet olarak, müşterilerimizin topladığımız, sakladığımız ve devam ettiğimiz kişisel bilgileri ne kadar ayrıntılı olarak bilmesinin önemini anlıyoruz. Bu konuyla ilgili politikamızı mümkün olduğunca basit ve anlaşılır hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve birçok sıkıcı yasal metin sayfasını inceleyerek kendinizi zorlamadan gerekli gerçekleri elde edebilirsiniz.

Tüm ziyaretçiler hakkında hangi bilgiler sitemizde toplanır ve saklanır?

Rusvpn.com, site ziyaretçileri hakkındaki toplu bilgileri analiz etmek için Google Analytics’i kullanır. Tarayıcınız sitemizin bir sayfasını indirdiğinde, bağlandığınız cihaz hakkında bilgi toplayan kısa bir JavaScript kodu paragrafı yürütür: tarayıcınızın kullanıcı aracısı, dili, ekran çözünürlüğü, bize geldiğiniz site ve bu hizmeti Google Analytics’e sunma vb. Güvenliğinizi arttırmak için rusvpn.com, Google’ın IP adreslerinin yalnızca bir kısmını toplamasına izin veren bir seçenek belirledi. Google Analytics ayrıca, siteyi tekrar tekrar ziyaret eden kullanıcıların tanımlanmasını kolaylaştırmak için çerezleri saklayabilir. Google Analytics tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar, tarayıcıya bu prosedürü atlamayı sağlayan eklentiyi yükleyebilir.

VPN hizmetimize kaydolduğunuzda hangi bilgileri topluyoruz ve saklıyoruz?

Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için, en az bilgiyi topluyoruz - yalnızca e-postanız. Adınızı, IP adresinizi, gerçek adresinizi, telefon numaranızı ve diğer kişisel bilgilerinizi istemiyoruz veya kaydetmiyoruz. Ödemeler Decta Limited'den geçer ve kredi kartı bilgilerinizi sistemimizde tutmuyoruz. Ödeme sayfasından girilen veriler şifreli SSL protokolü ile iletilir.

Müşteriler VPN hizmetimize bağlanırken hangi bilgiler kaydedilir?

Rasgele isim oluşturma ve dahili IP adresi ataması (özel IP adresi) dahil olmak üzere teknik sorunları çözmek için her birkaç saatte bir güvenle kaldırılan kalıcı olmayan bir bağlantı günlüğü kullanıyoruz. Yasal sorumluluğumuzu hafifletmek için kesinlikle ve kasıtlı olarak hiçbir bilgi yazmayız. Tarayıcınızın etkinliğini izlemiyoruz ve herhangi bir kayıt kaydetmiyoruz. Bizim iç arayüzümüz ile imkansız. Hizmetin kullanımıyla ilgili tüm veriler anonimdir ve gerçek, genel IP adresinize bağlı değildir.

İndirilen materyal için telif hakkı ihlali konusunda uygun bir bildirim (örneğin, DMCA) alırsanız ne olur?

Müşterilerimiz hizmet kullanımı sırasında adsız olduklarından, bu tür bildirimler rusvpn.com adresine gönderilir ve hukuk departmanımız uygun bir yanıt gönderir. Bağlantının kayıtlarını (kayıtlarını) saklamadığımız için, yasal olarak bunu yapmak zorunda kalsak bile, talebi müşterinin kimliğine bağlayamayız.

Yetkililer bize bir müşteri hakkında bilgi sorduğunda nasıl davranırız?

Şirketimiz Dominika Topluluğu'nda kayıtlıdır. Yargı yetkisi rusvpn.com'a uzanan yetkili bir kişiden mahkeme emri alırsak, şirketimiz bu emre uymak zorundadır. Bununla birlikte, şirket, sahip olmadığı veriyi vermek zorunda kalamaz. Bir kullanıcı kayıt yaptığında, minimum bilgi isteriz - yalnızca geçerli bir e-posta. Müşterilerimizin bağlantılarıyla ilgili kayıtları tutmaya veya Internet'teki faaliyetle ilgili herhangi bir kişisel veri toplamamıza mecbur kalmak bizi mümkün kılarsa, yetki alanımızı değiştirmek veya kapatmak için elimizden gelen her şeyi kullanıcılarımıza derhal bildiririz. Hizmetimiz, bize güvenmiş olanları mahremiyetleriyle korur.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Rusvpn.com, belirtilen gizlilik politikası kurallarında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, bu tür değişikliklerin size iletildiğinden emin olmak için tüm makul adımları atacağız - tüm değişiklikleri yeni politikanın yürürlüğe girmesinden önce rusvpn.com'un önde gelen sitesine kabul edilebilir bir süre boyunca göndererek ve ayrıca tüm mevcut müşterilere e-posta yoluyla bildirim yoluyla. Yukarıdaki kurallarla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bize bildirin.