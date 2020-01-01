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ardeenesfrrutr

İhtiyaçlarınıza En Uygun Bir VPN Abonelik Planı Seçin

RusVPN'i cihazlarınıza bağlayın ve web'e güvenle ve güvenle göz atın. Günlük olarak RusVPN'i kullanan 200.000 kullanıcıya katılın!

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ABONELİK PLANLARI

 
1 ay
9.99 / mo.
 
70% Biriktirme
3 yıl
2.99 / mo.
107.64 usd 3 yıl
 
50% Biriktirme
1 yıl
4.99 / mo.
59.88 usd 1 yıl
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Rus VPN'in Temel Faydaları

Herhangi bir cihazda güvenli bağlantılar
VPN uygulamamız cihaz ve işletim sistemiyle harika çalışıyor. Yüksek internet hızları garantili! Tüm gelen ve giden trafiğiniz 256 bit şifreleme algoritmalarıyla şifrelenir.
Tüm dünyadaki sunucular
Dünyanın her köşesinde sunucularımız var. Avrupa, ABD, Rusya, Çin, Avustralya, Kanada, İsrail, Japonya, Endonezya, Güney Afrika ve daha fazlası!
Destek
RusVPN ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri destek ekibimizle temasa geçmekten çekinmeyin. Sorularınıza memnuniyetle cevap verecektir. Teknik destek ekibimiz 7 gün 24 saat çalışıyor!
Günlük yok
RusVPN, Dominika Topluluğu yargı yetkisindeki kayıt nedeniyle herhangi bir kullanıcı etkinliği kaydı saklamamaktadır. Tüm kullanıcılarımız için toplam anonimlik ve özgürlük garantilidir

Hala sorularınız mı var?

VPN almaya hazır olup olmadığınızı tam olarak ne sormak istediğinizi biliyoruz. En sık sorulan sorulara cevaplar hazırladık

Bir RusVPN aboneliği alırken ne elde edersiniz?
RusVPN aşağıdakilerle bağlantı kurar:
  • PC - Windows, Mac OS, OS X, Linux
  • Hem Android hem de IOS cihazları için akıllı telefon ve Tablet bağlantıları
  • Google Chrome ve Firefox için tarayıcı uzantıları
  • Yönelticinizi RusVPN'e bağlayın ve web’i güvenli bir şekilde tarayın
RusVPN'den bir abonelik satın alan her kullanıcı, yönlendirici uzantısına özel erişim elde eder, böylece yönlendiriciye bağlanan herkese güvenli bağlantılar sağlanır!
Hangi Kişisel Bilgiler RusVPN Tasarruf Ediyor?
RusVPN, yalnızca bir e-posta adresi alırsanız doğrudan abonelik planınıza bağlı olduklarından, kullanıcı e-posta adreslerini kaydeder. RusVPN tarafından başka hiçbir veri kaydedilmez ve saklanmaz.
Ödeme bilgilerimi saklıyor musunuz?
Tüm ödemeler üçüncü taraflarca gerçekleştirilir, bu nedenle RusVPN ödeme bilgilerinizi kaydetmez. Bu şekilde RusVPN kişisel verilerinizin maksimum korunmasını garanti eder
RusVPN Kullanıcı Aktivite Kayıtlarını Tutar mı?
RusVPN, kullanıcı sözleşmesine uygun olarak herhangi bir kullanıcı etkinliği günlüğü kaydetmez
Trafik veya erişim hızı sınırlarınız var mı?
Trafik ve hız kısıtlaması yoktur, İnternet servis sağlayıcınızın koşullarına göre İnterneti kullanırsınız.
Aboneliğimi Ne Zaman İptal Edebilirim?
Herhangi bir zamanda hizmetlerimizdeki aboneliğinizi iptal etmek isterseniz, istediğiniz zaman yalnızca birkaç tıklamayla yapabilirsiniz. RusVPN ayrıca ücretsiz deneme süresi sunar, böylece herhangi bir ödeme yapmadan önce hizmetimizi değerlendirebilirsiniz
Aboneliğim İçin Para İadesi Alabilir miyim?
Herhangi bir nedenle aboneliğinizi iptal etmeye karar verirseniz, satın alımınızı ilk 30 gün içinde yapabilirsiniz. Tutarın tamamı size geri ödenecektir
Torrentleri RusVPN Üzerinden Kullanabilir miyim?
Torrentleri RusVPN üzerinden izlemenin tadını kesinlikle çıkarabilirsiniz
İnternet Servis Sağlayıcım RusVPN Kullanırsam Trafiğimi İzleyebilir mi?
RusVPN kullanırken tüm gelen ve giden trafiğiniz şifrelenir
Halka Açık Wifi Bağlantı Noktalarına RusVPN ile Güvenle Bağlanabilir miyim?
RusVPN ile tereddüt etmeden herhangi bir genel Wifi Noktasına bağlanabilirsiniz. RusVPN ile şifreli gelen ve giden trafiğin keyfini çıkarın
RusVPN Kullanırken Sınırlamalar Nedir?
Hizmetimizi kullanırken ortaya çıkan ana kısıtlamalar, bulunduğunuz ülkenin yasalarını ihlal eden hiçbir şey yapmamak ve RusVPN kullanırken yasadışı herhangi bir eylemde bulunmamaktır.
Daha Uzun Abonelikler İçin Ödeme Yaparken İndirimli Fiyatlar Var mı?

Uzun vadeli bir abonelik planı satın alan her kullanıcı kasada oldukça iyi bir indirim elde eder

Uzun süreli fiyatlara abone olmak şu fiyatlarla olabilir:

3 yıllık abonelik alırken % 70 tasarruf

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