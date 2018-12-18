Steam'de tasarruf edin

Buharda Daha Ucuz Alımları Nasıl Yaparım?
Steam, lisanslı oyunlar satın alabileceğiniz ve bunları bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir oyun platformudur. Steam'de, fiyatlar bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Bu, Steam'in fiziksel olarak bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak oyun fiyatlarını seçtiği anlamına gelir. Bazı durumlarda, belirli bölgeler arasındaki fiyat marjı çok yüksek olabilir!
Örneğin, Çinli kullanıcılar Assassins Creed Origins için yalnızca 39.50 dolar, ABD kullanıcıları 59.99 $ ödüyor! Sadece RusVPN kullanarak, Steam'deki çeşitli alışverişlerde kolayca en az 20 $ tasarruf edebilirsiniz.
RusVPN kullanarak Steam oyunlarında nasıl tasarruf edilir?
Genellikle Steam üzerinden bir şey satın almak için sadece kaynaklarına gitmeniz, kaydolmanız, istediğiniz oyunu seçmeniz, ödemeniz ve indirmeniz gerekir. Steam'deki oyunlardan tasarruf etmek için, bir RusVPN aboneliğiniz olması ve ardından şu 3 basit adımı uygulamanız gerekir:
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Bulun
Bulun ilginizi çeken oyun ve daha sonra farklı sunucular kullanarak Steam'e göz atın.
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İstediğiniz oyun için en ucuz fiyata sunucuyu bulun, bu sunucuya bağlanın ve gerekli oyunu daha düşük bir fiyata satın alın!
Assassins Creed Origins'i VPN kullanarak düşük bir fiyata nasıl satın alabilirim?
Assassin's Creed: Origins, Ubisoft tarafından oluşturulan Action / RPG türlerinde inanılmaz bir çoklu platform bilgisayar oyunudur.
Assassins Creed Origins'in İngiltere'deki fiyatı 70,34 dolar, ancak Çin'den gelen kullanıcılar için bu oyun yalnızca 39,50 dolar.
RusVPN sunucuları listesinde gerekli coğrafi konumu seçmek ve bağlanmak kadar basit bir şey, Assassins Creed Origins satın aldığınızda neredeyse % 50 tasarruf edebilirsiniz! Tek ihtiyacınız olan bir VPN, RusVPN!
Space Fighters'ı Steam'de VPN kullanarak ucuz bir fiyata nasıl satın alabilirim?
Space Fighters, ZeroByter Games tarafından geliştirilen, eylem tarzında bir oyundur. Oyun kurgu tarzına aittir ve şu özellikleri ile iyi bilinir: aksiyon, bağımsız, mekan, çok oyunculu, bilim kurgu, gerçek zamanlı, takım, erken erişim, buharda kazanımlar.
Oyunun kendisi çok pahalı değil, ABD'den gelen kullanıcılara% 15 indirim uygulandı ve son fiyat 5.09 $ 'dır. En iyi kısmı, bir Endonezya sunucusundan satın alarak daha ucuza alabilirsiniz! Çok basit: RusVPN uygulamasını çalıştırın, listeden Endonezya'daki sunucuyu seçin, Steam servisine gidin ve aynı oyun sadece 2.92 $ 'a mal olacak!
Tasarruf ettiğiniz miktar bu satın alma işleminde fazla olmayabilir, ancak Steam'de sık sık satın alıyorsanız, satın alırken RusVPN kullanarak yapacağınız tasarruf miktarı yılda birkaç yüz dolara kolayca eklenebilir!
RusVPN kullanarak Steam oyunlarından nasıl tasarruf edebilirim?
RusVPN ağına bağlandığınızda, IP adresiniz seçtiğinizlerden biriyle değiştirilir. Her şey RusVPN sunucularını kullanırken sunucusunu seçtiğiniz ülkedeymiş gibi görünüyor.
Steam platformu, farklı ülkelerden kullanıcılara farklı fiyatlar ve farklı indirimler sunuyor, bu nedenle IP adresinizi gizleyerek, seçilen ülke için geçerli olan oyunların satın alınmasına ilişkin fiyat ve koşulları alabilirsiniz.
Steam, tam konumunuzu tanıyamayacak, çünkü trafiği güvenli bir şekilde şifreliyoruz ve gerçek IP adresinizi gizliyoruz. Sadece seçilen yeni ülke için Steam'e kayıt olmanız gerekmektedir.
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