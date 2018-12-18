Steam'de tasarruf edin

Buharda Daha Ucuz Alımları Nasıl Yaparım?

Steam, lisanslı oyunlar satın alabileceğiniz ve bunları bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir oyun platformudur. Steam'de, fiyatlar bulunduğunuz bölgeye göre değişir. Bu, Steam'in fiziksel olarak bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak oyun fiyatlarını seçtiği anlamına gelir. Bazı durumlarda, belirli bölgeler arasındaki fiyat marjı çok yüksek olabilir!

Örneğin, Çinli kullanıcılar Assassins Creed Origins için yalnızca 39.50 dolar, ABD kullanıcıları 59.99 $ ödüyor! Sadece RusVPN kullanarak, Steam'deki çeşitli alışverişlerde kolayca en az 20 $ tasarruf edebilirsiniz.