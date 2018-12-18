RusVPN ile veri şifreleme ve güvenlik

VPN şifrelemesi nasıl çalışır?
Cihazınız RusVPN'e bağlandığında, İnternet üzerinden ilettiğiniz tüm veriler güvenilir 2048 bit şifreleme ile şifrelenir ve yalnızca VPN sunucularında şifresi çözülür. Bu şifreleme formatı, İnternet üzerinden veri iletiminin gizli kalmasını sağlar.
Şifreleme, verilerin yalnızca şifre çözme için uygun araçlara sahip olan istenen alıcının verileri okuyabileceği ve kullanabileceği şekilde kodlama işlemidir.
Aktif bir VPN bağlantısı, bir borudaki bir boru gibidir; Dışarıdan kimse içeri giremez ve orada ne olduğunu bulamaz. Birisi veri paketlerinizi bir şekilde alsa bile, cihazınızla VPN sunucusu arasında veri alışverişi sırasında oluşturulan benzersiz bir anahtar olmadan, onlarla hiçbir şey yapamaz.
Bu garantiler, RusVPN servisini kullanarak Internet üzerinden tarafınızdan gönderilen ve alınan verilerin tamamen gizliliği, güvenliği ve bütünlüğüdür.
VPN Şifrelemesinin Önemi
İnternet sağlayıcıları, işverenleri, halka açık WiFi erişim noktalarının sahipleri, site sahipleri, hepsi internet trafiğini çeşitli amaçlar için sürekli izleyenlerin sadece kısa bir listesi.
Bazıları, ziyaret edilen kaynakları sansürlemek için. Diğerleri, çalışanları tarafından neler yapıldığını takip etmek ve bazıları saf meraktan bağlantıları izlemek. İnsanların internet üzerinden aradıklarını izlemelerinin en yaygın nedeni, daha sonra en yüksek teklif verene satılabilen veriler içindir.
Günümüz VPN teknolojisinin ve güvenilir 2048 bit şifrelemesi sayesinde RusVPN sizi verilerinizin ele geçirilmesiyle ilgili gözetleme ve diğer sorunlardan koruyacaktır.