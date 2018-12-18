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ardeenesfrrutr

RusVPN ile veri şifreleme ve güvenlik

RusVPN sadece gerçek IP’nizi gizlemekle kalmaz, aynı zamanda İnternet’ten geçen trafiğinizi de güvenli bir şekilde şifreler. Kimse, İnternet Servis Sağlayıcınız veya halka açık bir Wfi etkin noktasının sunucusu bile gönderdiğiniz ve aldığınız verilere erişemez.

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VPN şifrelemesi nasıl çalışır?

Cihazınız RusVPN'e bağlandığında, İnternet üzerinden ilettiğiniz tüm veriler güvenilir 2048 bit şifreleme ile şifrelenir ve yalnızca VPN sunucularında şifresi çözülür. Bu şifreleme formatı, İnternet üzerinden veri iletiminin gizli kalmasını sağlar.

Şifreleme, verilerin yalnızca şifre çözme için uygun araçlara sahip olan istenen alıcının verileri okuyabileceği ve kullanabileceği şekilde kodlama işlemidir.

Aktif bir VPN bağlantısı, bir borudaki bir boru gibidir; Dışarıdan kimse içeri giremez ve orada ne olduğunu bulamaz. Birisi veri paketlerinizi bir şekilde alsa bile, cihazınızla VPN sunucusu arasında veri alışverişi sırasında oluşturulan benzersiz bir anahtar olmadan, onlarla hiçbir şey yapamaz.

Bu garantiler, RusVPN servisini kullanarak Internet üzerinden tarafınızdan gönderilen ve alınan verilerin tamamen gizliliği, güvenliği ve bütünlüğüdür.

Trafiğinizi nasıl şifreleyebilirsiniz?

  • Ödeme

    Ödeme Size en uygun abonelik süresi için

  • Yükle

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    Uygulamayı açın, sunucuyu seçin ve bağlanın. İşte bu! Verileriniz şifrelenmiştir!

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VPN Şifrelemesinin Önemi

İnternet sağlayıcıları, işverenleri, halka açık WiFi erişim noktalarının sahipleri, site sahipleri, hepsi internet trafiğini çeşitli amaçlar için sürekli izleyenlerin sadece kısa bir listesi.

Bazıları, ziyaret edilen kaynakları sansürlemek için. Diğerleri, çalışanları tarafından neler yapıldığını takip etmek ve bazıları saf meraktan bağlantıları izlemek. İnsanların internet üzerinden aradıklarını izlemelerinin en yaygın nedeni, daha sonra en yüksek teklif verene satılabilen veriler içindir.

Günümüz VPN teknolojisinin ve güvenilir 2048 bit şifrelemesi sayesinde RusVPN sizi verilerinizin ele geçirilmesiyle ilgili gözetleme ve diğer sorunlardan koruyacaktır.

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