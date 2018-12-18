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ardeenesfrrutr

Ücretsiz RusVPN Chrome Uzantısını İndirin

Tarayıcınız için en güvenilir ve güvenli VPN proxy'si

Chrome için ücretsiz VPN'inizi ayarlamak için 3 kolay adım

1. İndir
Chrome Store'dan RusVPN uzantısını indirin
2. Başlat
Tarayıcı paneline otomatik olarak eklenecek, tıklamanız yeterli
3. Bağlanıyor
Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
Erişim Sağla
Eklentimizle internet özgürlüğün tadını çıkarın:
Anonim tarama - gerçek IP adresinizi ve fiziksel konumunuzu gizleyin
Herhangi bir web sitesine erişin ve devlet sansürlerini atlayın
Bir butonu tıklatarak konumlarınızı değiştirin

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