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ardeenesfrrutr

İnternet denetimine karşı veri koruma

İzlenmekten korkuyor musun? - Sorun değil! RusVPN ile hiç kimse verilerinizi takip edemez veya yakalayamaz!

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İnternette seni kim izliyor?

Herhangi bir internet servis sağlayıcısı (ISS) internette yaptığınız her şeyi, hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi ve İnternet üzerinden hangi mesajları gönderdiğinizi saklar ve bu bilgileri özel depolara gönderir.
Halka açık bir Wi-Fi'ye bağlıysanız, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler ağ sahiplerine açıktır.

Ofislerde, işverenler daima internet etkinliğinizi izler.

Web sitesi sahipleri, web sitelerine hangi IP’den erişildiğini izlemenin yanı sıra, arama sistemleri ve farklı istatistik hizmetleri sizinle ilgili olası tüm bilgileri bir araya getirir. Kartınız, kişisel verileriniz veya mesajlarınız için gerekli olup olmadığına dair gizli bilgileri ele geçirmek için her şeyi deneyen inanılmaz miktarda suçludan bahsetmiyorum.

Hakkınızda bilgi toplayan herhangi biri, hoş olmayan ve kabul edilemez şeyler yapabilir. Ancak, bir çıkış yolu var - RusVPN! Güvenilir şifrelerimiz sayesinde bilgilerinizi çevrimiçi olarak çıkarmak imkansızdır. Çok çeşitli kanallarımız ve inanılmaz hızlı sunucularımız, internetinizin yalnızca güvenli değil aynı zamanda kullanımı da rahat olmasını sağlar.

Kendinizi İnternet gözetiminden nasıl korursunuz?

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Çevrimiçi ortamda nasıl izleniyorsunuz?

Ağdaki herhangi bir cihazın kendi IP adresi vardır; Internet’e ortak bir ağ üzerinden erişseniz ve harici IP adresiniz benzersiz değilse bile. Ayrıca ağ içinde yerel bir adres var. Sağlayıcı veya ağ sahibi, işlemlerinizi takip etmek için yerel ve harici IP adreslerini kolayca eşler.

Ağdaki şifrelenmemiş tüm işlemleriniz ve mesajlarınız birkaç aydan birkaç yıla kadar her yerde kaydedilir, işlenir ve saklanır.

Ağda daha pek çok izleme teknolojisi var, ancak hepsi siz ve sunucu arasında şifrelenmiş bir tünel oluşturan ve İnternet etkinliğinizi kesmeyi imkansız kılan VPN teknolojisi üzerinden güçsüz.

Bu nedenle, hiç kimse bilgilerinizi herhangi bir amaç için kullanamaz. RusVPN güçlü bir şifreleme, veri ve sunucu arasında hızlı aktarım kanallarının yanı sıra, veri kaydı ve depolamanın tam olmamasıdır.

Artık izlenmiyorsun

Günümüzde, arama motorları, sağlayıcılar ve web siteleri, her kullanıcı için farklı hedeflere sahip verileri okuma fırsatına sahiptir. Bunlardan en zararsız olanı sinir bozucu reklamların dağıtımıdır. Bununla birlikte, bu bilgiler kesinlikle kişisel ve finansal verilerin çalınmasına yol açan dolandırıcıların elinde olabilir.

Sizi davetsiz misafirlerden ve / veya internet etkinliğinizin gözetiminden korumak için 256-bit güçlü bir şifreleme kullanıyoruz. RusVPN'i kullanarak IP adresinizi gizleyerek sörfünüzü tamamen adsız hale getirirsiniz.

Etkinliğinizle ilgili hiçbir kaydı İnternet'te tutmuyoruz. Bu nedenle, tüm eylemleriniz tamamen isimsiz kalacaktır. Anonim sörf, banka hesaplarını ve kredi kartı verilerini, kişisel ve ticari bilgileri, her tür çevrimiçi mesajı ve davetsiz misafirlerden çok daha fazlasını korumanızı sağlar.

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