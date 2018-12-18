Halka açık yerlerde WiFi'ye bağlanmak artık güvenli!

Halka açık WiFi neden tehlikelidir?

Verilerin içinden geçtiği aygıtı kontrol ettiğinizi düşünün. Diğer bir deyişle, ağdaki belirli cihazı servis başlıkları ve IP adresi ile belirleyebilir ve ardından mesajları okuyabilir ve kullanıcının İnternet üzerinden alıp sattığı tüm verileri alabilirsiniz. Sadece kullanıcının faaliyetlerini gözlemlediğiniz gerçeğinden bahsetmiyorum bile.

Herkese açık WiFI noktalarının çoğu, bunlara erişmek için parola olması dışında korunmaz. Bu, elde edilmesi çok kolaydır. Parola, rastgele geçiş yapan yabancı kişilerin ağı bu erişim noktasından kullanmasına izin vermez.