RusVPN ile çevrimiçi araç kiralarken paradan tasarruf edin

Seyahat ederken Araba Kiralamada Tasarruf Etme Yolları
Gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir, ancak bu tatil sezonunda seyahat etmek için en iyi hacklerden biri!
Seyahat ederken araba kiralamak için VPN kullanmak bir tane değil, yüzlerce doları koruyabilir! Bu, acentelerin seyahat ederken araba kiralamak için kullandıkları IP adresine bağlı olarak müşterilere farklı fiyatlar talep ettikleri dikkatlice korunan bir sırdır. RusVPN'i kullanarak farklı ülkelerdeki fiyatları kontrol etmek için IP adresinizi değiştirebilirsiniz.
Ülkeler arasındaki fiyatlarda hızla sayısız tutarsızlık bulacaksınız ve araç kiralamadaki tasarruf oldukça etkileyici olabilir!
Seyahat ederken Araba Kiralarken Nasıl Tasarruf Edilir
Çevrimiçi bir araç kiralarken büyük tasarruf etmek için yapmanız gereken ilk şey orijinal IP adresinizi gizlemektir. Bunu yapmanın nedeni araba fiyatlarını düşürmek. Üçüncü bir dünya ülkesinden bir sunucu seçin ve ardından araç kiralama anlaşmaları için göz atmaya başlayın. Fiyatlar çok daha ucuz olmalı. Daha iyi fiyatlar nasıl alınır? Basit.
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Uygulamayı başlatın, sunucuyu seçin, ihtiyacınız olan ülkeye bağlanın, “Gizli” sekmesini açın ve arabaları düşük fiyata kiralayın.
Kiralık Araba Hizmetleri Fiyatlarını Nasıl Ayarlıyor?
Araç kiralama hizmetleri, yaptığınız ülkeye bağlı olarak farklı fiyatlar ve teklifler sunar. Örneğin ABD, Endonezya veya Polonya'dan araç kiralamaya çalışırsanız, fiyatlar farklı olacaktır. Seyahat ederken araba kiralamaktan ne kadar tasarruf edebilirsiniz? - Hepsi arabaya ve kiralama süresine bağlı, ancak miktarları az değil.
Örneğin, Almanya'dan Avustralya'ya uçuyorsunuz ve orada rahat bir ulaşım için 2 hafta boyunca arabaya ihtiyacınız var. Alman Ip'ten popüler araba rezervasyon sitesine gidiyoruz, Avustralya'yı seçiyoruz ve fiyatlara bakıyoruz.
RusVPN'e bağlan
Siteyi, “Gizli” sekmesinde otel önerileriyle açın.
Özel bir teklif ile popüler bir küçük araba Suzuki Swift kiralama maliyeti günlük 40 $ 'dır. Şimdi, uygulamayı RusVPN'den çalıştırıyoruz, ABD sunucusuna bağlanıyoruz, tarayıcıda “Gizli” sekmesini açıp tekrar oraya gidiyor, Avustralya'da araba arayarak aynı teklifi tekrar buluyoruz, ancak günlük 31 $.
Sonuç olarak, günlük 9 $ tasarruf edin. Suzuki Swift'de Avustralya'yı dolaşarak 2 hafta boyunca 126 $ kazanacaksınız.
Ve burada fiyat farkını daha net gösteren bir örnek. 9 gün boyunca Londra'ya uçtuğunuzu ve lüks bir araca ihtiyacınız olduğunu ya da yakınında bulunduğunu varsayalım.
Örneğin Brezilya'dan araba kiralamak için siteye gidiyoruz ve 9 günlük kiralık Mercedes Benz C-Class için 2.100 $ 'lık fiyatı görüyoruz. Şimdi VPN uygulamasını başlattık, ABD sunucusuna bağlanın, “Gizli” sekmesini açın ve aynı cümleyi tekrar bulun. Ama şimdi aynı arabayı 9 gün boyunca 1.450 dolara kiralıyor. Zaten 650 $ kurtardınız!
Gördüğünüz gibi, RusVPN'i kullanarak, seyahat ederken araba kiralamak için çok iyi para tasarrufu yapabilirsiniz.
Ajanslar ve toplayıcılar araç kiralama fiyatlarını nasıl düzenler?
Seyahat acenteleri için tüm acenteler ve araba rezervasyon toplayıcıları, ziyaretçiler hakkında çok fazla bilgi toplar ve bu bilgilere dayanarak, yalnızca farklı fiyatlar değil, aynı zamanda farklı hizmetler de sunar. Fiyat hedeflemesindeki kilit faktörlerden biri, ziyaretçinin coğrafi konumu.
Coğrafi konum, yani ülke, hesaplanması oldukça basittir. Bunu yapmak için sadece IP adresinizi bilmeniz gerekir. IP adresinizi bilerek, sistem zaten konumunuzu hesaplar ve kendi kısmında bölgeniz için size fiyat verecektir.
Bu nedenle, ajanslar ve toplayıcılar, daha zengin bölgelerden gelen yolcular için kiralık araç fiyatını artırırken, hizmet ödeyen ve daha yüksek kazançlar için istenen coğrafi hedefi belirleyen araç filosu sahiplerinin önerilerini de göstermektedir.
Ajansların ve toplayıcıların size daha pahalı seçenekler sunması ya da sizden gerçek indirimleri gizlemesi faydalıdır, çünkü sipariş miktarı ne kadar yüksek olursa, komisyonları o kadar yüksek olur, ancak gezginlere düşük gelirli bölgelerden çok yüksek bir marj teklif edemezler. fiyatlandırmada coğrafi hedefleme kullanıyorlar.
RusVPN'i kullanarak gerçek IP adresinizi gizleyebilir ve seçtiğiniz ülkenin IP'sine sahip sitelere gidebilirsiniz. Buna göre, bir araba kiralarken fiyat ayrımcılığını ortadan kaldırabilirsiniz.