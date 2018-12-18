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RusVPN ile uçak biletinden tasarruf edin!

Seyahat etmeyi seviyorum, ancak uçak bileti fiyatları oldukça pahalı mı oluyor?RusVPN zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir!

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Havayolları IP Konumunuz Üzerinden Fiyatlandırmayı Nasıl Düzenler?

İnternet teknolojilerinin yeni kulağına daha da ileri gittikçe, pazarlama departmanları da bu alanda büyük adımlar atıyor. Seyahat acenteleri artık müşterilerinin aramaya başladıkları IP ile karar vererek fiyatlarını kolayca düzenleyebilirler. Çoğu durumda, kendi özel hizmetlerine büyük talep olan bölgeler için ücretleri arttırır ve daha fazla müşteriye sahip oldukları bölgeler için daha fazla indirim getirmeyi umarak daha büyük indirimler yaparlar.

Bu şirketler konumunuzu IP üzerinden izler. IP'nizi aldıktan sonra, bölgenize bağlı olarak sahip oldukları fiyatları size gösterirler.

VPN kullanarak daha ucuz uçuşlar nasıl alınır?

Seyahat ederken büyük tasarruf sağlamanın en kolay yolu IP'nizi gizlemek ve trafiğinizi RusVPN ile şifrelemek. Üçüncü dünya ülkesi olan bir bölgenin sunucusunu seçerseniz, uçuşunuz veya tatiliniz için üç kat daha iyi bir anlaşma elde edersiniz! Bu 3 basit adımı izleyerek seyahat etmekten tasarruf edin!

  • Satın alma

    Satın alma RusVPN'in sunduğu tüm sunuculara abonelik

  • Yükle

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    Uygulamayı başlatın, sunucuyu seçin, ihtiyacınız olan ülkeye bağlanın ve ihtiyacınız olanı daha düşük bir fiyata satın alın!

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Bir VPN Üzerinden Ucuz Uçuşlar Nasıl Araştırılır?

Uçak biletlerini seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç adım.

KAYAK.com gibi tanınmış web sitelerinde uçak bileti arayın veya Bir VPN kullanmadan

Rezervasyon yaptırmak istediğiniz fiyatları bulun ve fiyatları hatırlayın.

RusVPN uygulamasını başlatın ve fiyatların daha ucuz olduğu bir ülkenin sunucusuna bağlanın.

Gizli bir pencereyi ayrı bir tarayıcı penceresinde açın.

Adım 1'de yaptığınız gibi uçuşları bulun

Fiyatları karşılaştır.

En iyi fiyatları bulmak için 3 ile 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

RusVPN Üzerinden Daha Ucuz Bilet Almak İçin Diğer İpuçları ve Püf Noktaları

Pek çok seçenek var, ancak gerçek konumunuzu ve veri şifrelemenizi gizlemek için kaynamaktalar, böylece seyahat şirketleri ve acenteleri verileri sizin için daha yüksek bir fiyat talep edebilecekleri şekilde doğru şekilde analiz edemediler.

IP adresinizi Endonezya veya Ukrayna gibi düşük gelirli bir ülkeye değiştirin. Bu bölgeler için, talebi arttırmak için genellikle önemli indirimler yapılır veya uçak bileti için ayrı ücretler uygulanır.
IP adresinizi uçmak istediğiniz ülkeden birine değiştirin. Genellikle seyahat acenteleri politikası, diğer ülkelerden gelen turistler için uçak biletlerinin maliyetini fazla abartmaları ve diğer vatandaşları için indirim yapmasıdır.
IP adresinizi havayolunun ülkesine ait olan adrese değiştirin. Örneğin, sırasıyla Endonezya’yı ziyaret etmeye karar verdiniz, bu ülkeyi RusVPN sunucuları listesinden seçin. Havayolunun web sitesi ülkelerinin adresini görecek ve hem vatandaşları için hem de bazı iyi indirimler sunabilecek.
Ayrıca, sık sık seyahat acenteleri ve havayolları çalışanlarının, sitenize yapılan birden fazla ziyareti yanıtlayan fiyatların belirlenmesi için bir algoritma oluşturması sık rastlanan bir durumdur. Bir web sitesini ne kadar çok ziyaret edip belirli bir rotaya bakacak olursanız, bir daha her baktığınızda fiyatların yükselme olasılığı artar. Bunu önlemek için, daha iyi bir fiyatla bilet almak için RusVPN ve ayrı bir gizli tarayıcı penceresi kullanın.
Pek çok büyük seyahat acentesi ve havayolunda İngiliz (.co.uk), Fransız (.fr) veya Kanada (.ca) gibi farklı alan bölgelerinde siteler bulunur. RusVPN'e bağlanın, ihtiyacınız olan ülkeyi seçin ve şirketin web sitesini ziyaret edin. Ardından, o bölgeden bir IP’den belirli bir alana girerseniz, biletlerin fiyatının daha ucuz olması ihtimali yüksektir.

Çantalarınızı toplayın ve seyahat etmeye hazır olun!

Günümüzün çevrimiçi ticaret dünyasında, birçok çevrimiçi perakendeci satışları iyileştirmek için coğrafi tabanlı fiyat bölümlendirmesini kullanmaktadır. Bu onların pazarlama stratejisi ve onlar için çalışıyor. Tek sorun şu ki, size daha fazla ödeme yapar ve bu bir müşteri olarak sizin için en iyi haber değildir.

RusVPN ile, farklı fiyat segmentleri arasında geçiş yapmak ve satın aldığınız şirket için değil, tüm bu pazarlama püf noktalarının sizin için çalışmasını sağlamak kolaydır.

Uçak bileti ve çevrimiçi alışverişlerde tasarruf etmek istiyorsanız, RusVPN'e bir abonelik satın alın!

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