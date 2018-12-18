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ardeenesfrrutr

Sınırsızca anonim internette gezinmek

RusVPN ile web sitelerine anonim olarak göz atın. RusVPN sayesinde, İnternet'teki eylemleriniz izlenemez ve gizliliğiniz korunur!

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İnternette Gezerken Neden Anonimliğe İhtiyacımız Var?

Çevrimiçi bir mağazada çevrimiçi bir şey satın almaya karar verdiğinizi varsayalım ve kredi kartı / banka kartı bilgilerinizi girin; hem sağlayıcı hem de siber saldırgan verilerinizi kolayca arayabilir ve kendi amaçları için kullanabilir. Aynısı, kişisel bilgilerle herhangi bir form doldururken de geçerlidir.

Sizinle web hizmeti arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde şifrelenmemişse, buluşma web sitelerinde veya sosyal ağlardaki basit çevrimiçi mesajlar bile herkese açık hale getirilebilir.

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RusVPN - en iyi anonim VPN servisi

Hızlı sunucular ve güçlü veri şifrelemesi ile gelişmiş bir VPN servisi oluşturduk. Sunucularımızın çoğu dünyanın farklı ülkelerinde bulunmaktadır. Hızlı, geniş kanallar ve bilgi kayıtlarının tam olmaması. Ödeme anonimliğinin yanı sıra, RusVPN'i diğer rakiplerden ayıran da budur.
İnternet trafiğinizi hiçbir şekilde kaydetmeyiz, sizi IP adresiniz veya zaman damganızla tanımlamanızı imkansız hale getiririz.

RusVPN bilgilerinizi kimseyle paylaşmaz. Dahası, herhangi bir veri veya kayıt saklamadığımız için, hiç kimse verilerinizi alamaz.

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Anonim olarak taramaya nasıl başlarım?

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  • Yükle

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    Uygulamayı başlatın, sunucuyu seçin, bağlanın ve herhangi bir kısıtlama olmadan anonim sitelere göz atın!

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Kişisel Verileri İstenmeyen İzinsiz Girişicilerden Koruyun

Bir VPN kullanmıyorsanız, verilerinizi izlemek ve durdurmak çok kolaydır. İnternet sağlayıcıları eylemlerinizi izler ve kaydeder ve bu bilgileri diğer kuruluşlarla paylaşır.

Bu kuruluşlar verilerinizi belirli içeriğe erişimi kısıtlamak için kullanırlar ve şişirilmiş fiyatları gösterebilecekleri analize göre. Özellikle halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında siber suç ve gözetim konusundaki güvenlik açığından bahsetmiyorum.

İnternette anonim olarak gezinmek için RusVPN kullanın ve kimsenin kişisel işinize karışmasına izin vermeyin.

Konumunuzu gizleyin ve web sitelerine anonim olarak göz atın.

Hem büyük hem de küçük şirketler, ağ kaynaklarının ve İnternet bağlantılarının amaçlanan amaç için kullanılmasını sağlamak için büyük miktarda para harcarlar.

Şirketler en iyi BT uzmanlarını işe alıyor, ancak teknik olarak en yeni aydınlatılmış kullanıcılar bile artık RusVPN güvenlik duvarı politikalarını atlayabilir, konumlarını gizleyebilir ve İnternet'e ve engellenen web sitelerine isimsiz erişebilir.

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