Захистіть себе від стеження в інтернеті за допомогою RusVPN

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Всі провайдери та оператори зв'язку записують всю інформацію про Ваш інтернеті. Ваша конфіденційна інформація Вам не належить! Виправте це прямо зараз за допомогою RusVPN.

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Хто стежить за вами в Інтернет?

Будь-який Інтернет-провайдер зберігає все, що ви робите в мережі, які сайти ви відвідуєте, повідомлення, які ви відправляєте через інтернет, і відправляє цю інформацію в спеціальні сховища, щоб, при необхідності, нею могли скористатися різні структури.
Якщо ви підключаєтеся до суспільного WiFi, то всі надіслані і прийняті вами дані стають доступні власнику мережі.

У офісах ваш трафік обов'язково відслідковується роботодавцями.

Власники сайтів стежать за тим з якого ip прийшли на їх сайт. Також пошукові системи і різні сервіси статистики збирають всю можливу інформацію про вас. Не кажучи вже про велику кількість зловмисників, які всіляко намагаються перехопити конфіденційні дані, будь то реквізити ваших платіжних карт, особисті дані або листування.

Будь-хто заволодівший інформацією про вас може робити що завгодно і це неприємно і неприйнятно. Але є вихід - RusVPN! Завдяки надійному шифруванню - не можна перехопити ваші дані, а наші широкі канали і швидкі сервера роблять роботу в інтернет не тільки безпечною, але і комфортною.

Як захиститися від стеження в Інтернет?

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  • Встановити

    Встановiть додаток на ваш пристрій (Win, Mac, IOS, Android, Linux, Router)

  • Підключись

    Виберіть потрібний сервер, підключіться і насолоджуйтеся безпекою, швидкістю і свободою!

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Як за вами стежать в мережі?

У будь-якого пристрою в мережі є свій IP адреса, навіть якщо ви виходите в Інтернет через громадську мережу і ваш зовнішній IP адреса не є унікальним, є ще й локальну адресу всередині мережі. Провайдер або власник мережі легко зпівставляє локальний і зовнішній IP адреса і відстежує ваші дії.

Всі ваші незашифровані дії і листування в мережі записуються в журнали і піддаються обробці в подальшому і зберігаються від декількох місяців до декількох років.

Існує ще безліч технологій стеження за вами в мережі, але всі вони безсилі перед технологією VPN, яка створює зашифрований тунель між вами і сервером, унеможливлюючи перехоплення вашого трафіку.

А значить ніхто не зможе скористатися вашою інформацією в будь-яких цілях. RusVPN - це надійне шифрування, швидкі канали передачі даних і сервера, а також повна відсутність логування даних і ведення будь-яких журналів.

За Вами більше ніхто не стежить

Сьогодні пошукові системи, провайдери і сайти отримали можливість зчитувати дані про кожного користувача з різними цілями. Самою нешкідливою з них є розсилка набридливої ​​реклами, але ж відомості можуть виявитися в руках шахраїв, що майже завжди призводить до крадіжки особистих і фінансових даних.

Ми використовуємо 256-бітове надійне шифрування, щоб захистити Вас від будь-яких зловмисників і стеження різних структур. Користуючись сервісом RusVPN, Ви приховуєте свій IP-адресу, роблячи свій серфінг абсолютно анонімним.

Ми не зберігаємо ніяких записів про Вашу активності в мережі Інтернет, тому всі Ваші дії залишаться абсолютно анонімними. Анонімний серфінг дозволить Вам приховати від зловмисників дані банківських рахунків і кредитних карт, діловою та особистою інформацією, поштові листування і багато іншого.

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