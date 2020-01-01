Сервіс RUSVPN дає можливість встановити додаток на будь-який пристрій:Кожен користувач отримує преміум-доступ до розширення, можна легко налаштувати роутер, щоб забезпечити анонімність всієї мережі, а також одночасно можна підключити до 5 пристроїв.

Що я отримую після покупки?

З призначених для користувача даних ми зберігаємо тільки адресу електронної пошти, так як вона прив'язана до вашої передплати. Всі інші дані не зберігаються.

Які особисті дані ви зберігаєте?

Оплата здійснюється за допомогою сторонніх сервісів, тому ваші платіжні дані не зберігаються. Дана міра передбачає максимальний захист персональних даних, крім того, в методи оплати входять і платежі через криптовалюту. Тому з нами купити VPN ви можете повністю безпечно.

Ви зберігаєте мої платіжні дані при оплаті?

Список активності користувачів не зберігається, проте згідно призначеною для користувача угодою - не можна застосовувати сервіс RUSVPN для здійснення протизаконної діяльності.

Чи зберігаєте ви логи активності користувачів?

Чи є у вас обмеження по трафіку і швидкості?

Обмеження по трафіку і швидкості відсутні, ви користуєтеся мережею Інтернет в повній мірі, згідно наданих умов від вашого провайдера.