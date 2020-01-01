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Підключіть RusVPN і зробіть своє життя комфортним і цілком безпечним, нам вже довіряють більш 200,000 користувачів

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1 місяць
9.99 / міс.
 
70% Економія
3 роки
2.99 / міс.
107.64 usd за три роки
 
50% Економія
1 рік
4.99 / міс.
59.88 usd за один рік
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Ключові переваги

Безпека на будь-якій платформі
Додаток для будь-якого пристрою і операційної системи-користуйтеся Інтернетом на високій швидкості без ризиків відстеження ваших даних. Ваш трафік зашифрований 256-бітовим алгоритмом шифрування
Широкий географічне покриття
Наші сервери розміщені по всьому світу: Європа, США, Росія, Китай, Австралія, Канада, Ізраїль, Японія, Індонезія, ПАР
Цілодобова підтримка
Задавайте будь-яке питання нашим фахівцям, і вони швидко дадуть вам відповідь і підкажуть рішення виниклої проблеми. Техпідтримка працює в режимі 24/7
Немає логів
Ми не ведемо ніяких логів активності користувачів, завдяки реєстрації в юрисдикції Співдружності Домініки. Повна свобода і анонімність для всіх клієнтів

У вас ще залишилися питання?

Ми точно знаємо, що саме ви хочете запитати, якщо запланували купити VPN. Тому підготували відповіді на самі популярні питання.

Що я отримую після покупки?
Сервіс RUSVPN дає можливість встановити додаток на будь-який пристрій:
  • ПК - Windows, Mac OS, OS X, Linux;
  • смартфон або планшет - Android, iOS;
  • розширення в браузер - Google Chrome, Firefox;
  • Налаштування конфігурації - для OpenVPN або для роутера.
Кожен користувач отримує преміум-доступ до розширення, можна легко налаштувати роутер, щоб забезпечити анонімність всієї мережі, а також одночасно можна підключити до 5 пристроїв.
Які особисті дані ви зберігаєте?
З призначених для користувача даних ми зберігаємо тільки адресу електронної пошти, так як вона прив'язана до вашої передплати. Всі інші дані не зберігаються.
Ви зберігаєте мої платіжні дані при оплаті?
Оплата здійснюється за допомогою сторонніх сервісів, тому ваші платіжні дані не зберігаються. Дана міра передбачає максимальний захист персональних даних, крім того, в методи оплати входять і платежі через криптовалюту. Тому з нами купити VPN ви можете повністю безпечно.
Чи зберігаєте ви логи активності користувачів?
Список активності користувачів не зберігається, проте згідно призначеною для користувача угодою - не можна застосовувати сервіс RUSVPN для здійснення протизаконної діяльності.
Чи є у вас обмеження по трафіку і швидкості?
Обмеження по трафіку і швидкості відсутні, ви користуєтеся мережею Інтернет в повній мірі, згідно наданих умов від вашого провайдера.
Чи можу я скасувати передплату в будь-який момент?
Якщо з будь-яких причин ви перестаєте користуватися сервісом RUSVPN, ви можете оформити скасування. Крім того, для мобільних додатків є опція VPN пробна версія, щоб ви змогли оцінити для себе можливості роботи сервісу та вибрати його в якості постійного додатки.
Чи можу я повернути гроші за свою передплату?
Якщо з будь-якої причини ви вирішили скасувати передплату , то можете зробити це протягом 30 днів. Ми повернемо вам всю суму.
Чи можу я користуватися торентами через ваш сервіс?
Абсолютно і без обмежень! В рамках використання сервісу RUSVPN ви можете застосовувати torrent і дивитися фільми онлайн.
Чи може мій ISP записувати мій трафік при використанні вашого сервісу?
Ваш ISP швидше за все записує трафік для спецслужб, на даний момент в більшості країн прийняті відповідні закони і це відбувається офіційно. Однак при використанні RUSVPN ваш трафік повністю зашифрований надійним способом. Щоб розшифрувати ваш трафік хоча б за 10 хвилин у спецслужб підуть багато років.
Чи можу я безпечно підключитися до Wi-Fi мереж загального користування через ваш сервіс?
Так, сервіс RUSVPN дозволяє безпечно і анонімно підключатися до Wi-Fi мереж загального користування, при цьому ваш трафік, так само як і ноутбук або телефон повністю захищені.
Які є обмеження при використанні сервісу?
Головна дійова обмеження - не порушувати законодавство країни, в якій ви знаходитеся і використовуєте сервіс RUSVPN, а також не здійснювати з його допомогою протиправні дії.
Ви надаєте знижку при оплаті на тривалий період?

Кожен користувач, який вибрав довгострокову передплату на сервіс RUSVPN отримує знижку на послугу.

Передплатити довгостроковий тариф можна за такими цінами:

Передплата на 3 роки коштує 2.99 дол. США на місяць, таким чином, ви відразу заощаджуєте 70%.

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