Умови використання

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Комп'ютерний злом, поширення вірусів, шахрайські дії, мережеві атаки, фішинг і / або будь-які інші дії, визнані незаконними або небажаними, повинні бути зупинені або припинені. Користувачі відповідальні за належні параметри безпеки своїх сервісів, а також несуть відповідальність за будь-які збитки, викликаний їх недбалістю або створенням потенційно небезпечних ситуацій, будь то навмисно чи ненавмисно.

Це повний текст угоди. Час від часу Ми можемо публікувати нові правила сервісу, яким належить стати обов'язковими. У відповідальність користувача входить періодично відвідувати цей розділ і ознайомлюватися з нововведеннями.

Правила передплати

Якщо Ви активуєте функцію автоподовження передплати, з Вас автоматично буде зніматися плата кожні 30, 180 або 365 днів, в залежності від терміну дії обраного плану. Щоб скасувати автоматичну оплату, просто зверніться в нашу службу підтримки з коротким повідомленням про скасування передплати.