Політика конфіденційності

Як Ми діємо, коли представники влади запитують у нас інформацію про клієнта?

Як сервіс, що надає приватність, Ми розуміємо, наскільки важливо нашим клієнтам в подробицях знати яку особисту інформацію Ми збираємо, зберігаємо і обробляємо. Ми зробили все можливе, щоб наша політика в цьому питанні була максимально проста і зрозуміла, і Ви могли отримати необхідні факти, не обтяжуючи себе вивченням безлічі сторінок нудного юридичного тексту.

Яка інформація збирається і зберігається про всіх відвідувачів нашого сайту?

Сервіс rusvpn.com використовує Google Analytics для аналізу сукупної інформації про відвідувачів сайту. Коли Ваш браузер завантажує сторінку нашого сайту, він виконує короткий абзац JavaScript-коду, який збирає інформацію про пристрій, з якого Ви підключилися: user-agent Вашого браузера, мову, дозвіл екрана, сайт, з якого Ви перейшли до нас, і тому подібне , щоб надати це сервісу Google Analytics. Щоб підвищити Вашу безпеку, rusvpn.com вибрали опцію, яка дозволяє Google збирати тільки частина від IP-адрес. Google Analytics також може зберігати файли cookies, щоб спростити ідентифікацію користувачів, які зайшли на сайт повторно. Користувачі, які не хочуть бути відстежені Google Analytics, можуть встановити додаток для браузера, який дозволяє обійти цю процедуру.

Яку інформацію Ми збираємо і зберігаємо, коли Ви реєструєтесь у нашому VPN-сервісі?

Щоб зробити Вашу приватність максимальною, Ми збираємо мінімум інформації, - тільки Ваш email. Ми не запитуємо і не зберігаємо Вашого імені, IP-адреси, реального адреси, номера телефону та іншої особистої інформації. Платежі проходять через Paymentwall Inc. і Cleverbridge AG, і Ми не залишаємо ніяких деталей про платежі в нашій системі. Передплата оновлюється в Cleverbridge AG через присвоєння унікального id кожному аккаунту.

Яку інформація записана, поки клієнти підключені до нашого VPN-сервісу?

Ми ведемо непостійний журнал підключення для вирішення технічних завдань - в тому числі випадкове генерування імен та внутрішнє присвоєння IP-адреси (приватний IP-адреса) - який надійно видаляється кожні кілька годин. Ми строго і цілеспрямовано не записуємо більш ніякої інформації, щоб пом'якшити нашу юридичну відповідальність. Ми не стежимо за активністю Вашого браузера і не ведемо ніяких записів. Це просто неможливо з нашим внутрішнім інтерфейсом. Всі дані про використання сервісу анонімні і не прив'язані до вашого реального, публічного IP-адресою.

Що станеться, якщо Ви отримаєте належне повідомлення (наприклад, DMCA) про порушення авторських прав за заванстажений матеріал?

Оскільки наші клієнти анонімні під час використання сервісу, подібне повідомлення буде направлено в rusvpn.com, і наш юридичний відділ відправить відповідну відповідь. Оскільки Ми не зберігаємо логів (записів) з'єднання, Ми не можемо пов'язати запит з особистістю клієнта, навіть якщо спробувати юридично змусити нас це зробити.

Як Ми діємо, коли представники влади запитують у нас інформацію про клієнта?

Наша компанія зареєстрована в Співдружності Домініки. Якщо Ми отримуємо розпорядження суду від уповноваженої особи, чия юрисдикція поширюється на rusvpn.com, наша компанія зобов'язана до даного розпорядження підкоритися. Проте, компанію не можна змусити надати дані, яких у неї немає.Коли користувач реєструється, Ми запитуємо мінімум інформації, - тільки діючий email. Якщо коли-небудь стане можливим на законодавчому рівні змусити нас вести записи про підключення наших клієнтів або збирати будь-які особисті дані про активність в інтернеті,Ми негайно повідомимо про це нашим користувачам і зробимо все, що в наших силах, щоб змінити юрисдикцію або закрити наш сервіс, щоб захистити тих, хто довірив нам свою приватність.

Зміни в політиці конфіденційності

Сервіс rusvpn.com залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в викладені правила політики приватності. У таких випадках Ми будемо докладати усіх розумних заходів, щоб упевнитися, що такі зміни доведені до Вашого відома, - через публікацію всіх змін на видному місці сайту rusvpn.com на прийнятний період часу, перш ніж нова політика набуде чинності, а також, через повідомлення всіх існуючих клієнтів по електронній пошті. Якщо у Вас є будь-які питання або коментарі щодо викладених правил, будь ласка, не соромтеся повідомити нам про це.