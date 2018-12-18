 

Як надійно приховати свою IP адресу з допомогою RusVPN

Використовуйте сервіс RusVPN, завдяки технології VPN вашу ip адресу буде надійно приховано, а зовнішні сервіси будуть бачити адресу тієї країни, яку ви оберете при підключенні!

Отримати RUS VPN

Як надійно приховати свою IP адресу?

Завдяки технології VPN Вашу IP-адресу буде надійно приховано, а зовнішні сервіси будуть бачити адресу тієї країни, яку ви оберете при підключенні!

Коли зловмисники знають ваш IP, вони можуть атакувати ваш пристрій, спробувати зламати або спеціальними методами зробити так, що пристрій просто не зможе передавати або приймати інформацію.
Так само з достатньою точністю по ip можна дізнатися де ви знаходитеся фізично, що теж може спричинити за собою не мало неприємностей.

Якщо ви не приховуєте свій IP, то відкриваєте доступ до великої кількості інформації, в тому числі до своїх особистих даних і даними про своє місцезнаходження і своєї онлайн-активності, дозволяючи третім особам спостерігати за вашими діями в Інтернет і контролювати їх.

Як поміняти свій IP?

Все дуже просто, достатньо підключитися до VPN від RusVPN. VPN - це захищений тунель між двома або більше пристроями. Мережі VPN використовуються для захисту веб-трафіку від прослуховування, стороннього втручання і цензури.

Підключаючись до наших серверів ви надійно приховуєте свій IP і шифруєте всі дані. Всього 3 кроки щоб змінити і крити свій IP:

  • Передплати

    Передплатіть на RusVPN

  • Встановіть

    Встановіть додаток на ваш пристрій

  • Підключи

    Виберіть потрібний сервер, підключіться. Все, тепер всі бачать інший ip, а ваші дані надійно захищені.

Передплатити

Як відбувається зміна IP?

При підключенні до мережі RusVPN ваша IP-адреса замінюється на іншу, і все виглядає так, як ніби ви знаходитесь в іншому місці.

Коли ви використовуєте VPN, ваш інтернет-трафік йде через зашифрований тунель, щоб ніхто, включаючи вашого інтернет-провайдера, не міг бачити, що ви робите в Інтернеті.

Тобто, якщо ви підключіться до VPN-мережі, веб-сайти, програми та сервіси будуть бачити загальнодоступну IP-адресу VPN сервера замість адреси вашого пристрою - це і означає «приховати свою IP-адресу» або «змінити свою IP-адресу».

Передплатити

У чому перевага RusVPN для приховування та зміни IP?

Ми використовуємо найсучасніші і найнадійніші методи шифрування даних. Безліч наших швидких і сучасних VPN серверів розташоване по всьому світу, даючи користувачеві величезний вибір локацій для приховування та зміни IP.

Є проксі-розширення під браузери, де в безкоштовному режимі можна протестувати роботу нашого сервісу і на ділі переконатися, як відбувається зміна IP. А для того, щоб надійно захистити дані передаються через інтернет, ми створили програми під популярні операційні системи, так само надаємо можливість підключати необмежену кількість пристроїв підтримують VPN.

І ще: ми не ведемо логів і ніяких журналів активності, надаємо велику кількість варіантів оплати, включаючи анонімні способи.

Передплатити

Що таке VPN
Доступ до контенту
Розблокуйте сайти
Доступ до ігор і кіно
Потокове мовлення
Музичні сервіси
Безпека
Запобігання стеження
Анонімний Інтернет
Приховати і змінити IP
Безпечний WiFi
Шифрування даних
Економія
Steam
Авіаквитки
Готелі
Оренда авто
Торент
Додатки
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Переваги
Безкоштовний VPN
Наша мережа VPN
24/7 підтримка
Відсутність логів
Правова інформація
Політика конфіденційності
Правила використання
Правила повернення коштів
Партнерська програма

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

Payments are processed by ATRIX GROUP LTD, number NI646922, 21 Botanic Avenue, Unit 3, Belfast, Northern Ireland, BT7 1JJ

© 2020 RusVPN. All right reserved.