Як надійно приховати свою IP адресу з допомогою RusVPN

Завдяки технології VPN Вашу IP-адресу буде надійно приховано, а зовнішні сервіси будуть бачити адресу тієї країни, яку ви оберете при підключенні!

Коли зловмисники знають ваш IP, вони можуть атакувати ваш пристрій, спробувати зламати або спеціальними методами зробити так, що пристрій просто не зможе передавати або приймати інформацію.

Так само з достатньою точністю по ip можна дізнатися де ви знаходитеся фізично, що теж може спричинити за собою не мало неприємностей.

Якщо ви не приховуєте свій IP, то відкриваєте доступ до великої кількості інформації, в тому числі до своїх особистих даних і даними про своє місцезнаходження і своєї онлайн-активності, дозволяючи третім особам спостерігати за вашими діями в Інтернет і контролювати їх.