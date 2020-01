Réaliser des économies sur la location de voitures en ligne via RusVPN

Ainsi, les agences et les comparateurs augmentent le prix des voitures de location à destination des voyageurs des régions riches et affichent les propositions des propriétaires de parcs de voitures qui ont payé les services et indiqué le ciblage géographique désiré pour des gains plus élevés.

Il est avantageux pour les agences et les comparateurs de vous proposer des options plus coûteuses ou de masquer de vraies remises, puisque plus le montant de la commande est élevé, plus leur commission est élevée ; en revanche, ils ne peuvent pas proposer au voyageur originaire de régions à faibles revenus une marge trop élevée, par conséquent, ils utilisent le ciblage géographique lors du calcul des prix.

En utilisant RusVPN, vous pouvez masquer votre véritable adresse IP et accéder aux sites avec l'adresse IP du pays de votre choix. Par conséquent, vous pouvez contourner la discrimination tarifaire à la location d’une voiture.