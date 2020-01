Conditions d’utilisation

Le présent accord est passé entre le client et rusvpn.com, à propos du service VPN, des services et des fonctions connexes. Ce service N'EST PAS destiné à aider à commettre des actes contraires à la législation. C'est un service qui assure l’anonymat et le respect de la vie privée. Vous convenez de ne pas enfreindre la législation de votre pays ni de celui où vous vous trouvez actuellement.

Vous convenez de protéger votre identifiant/mot de passe et à protéger notre système de toute utilisation non autorisée, vous vous engagez à ne pas diffuser votre compte en accès public et à ne pas le partager avec d’autres personnes. Vous êtes responsable de tous les actes ayant lieu dans notre système à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe.