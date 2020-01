Politique de confidentialité

En tant que service assurant la confidentialité, nous comprenons l'importance que cela a pour nos clients de connaître en détail le type d'informations personnelles que nous collectons, enregistrons et traitons. Nous avons fait de notre mieux pour rendre notre politique sur cette question le simple et compréhensible possible, et vous pourrez obtenir les faits nécessaires sans vous casser la tête à étudier de nombreuses pages de texte juridique fastidieux.

Quelles sont les informations recueillies sur tous les visiteurs, puis stockées sur notre site ?

Rusvpn.com utilise Google Analytics pour analyser les informations recueillies sur les visiteurs du site. Lorsque votre navigateur télécharge une page de notre site, il exécute un court paragraphe de code JavaScript qui recueille des informations sur le terminal d’où vous vous êtes connecté : l'agent utilisateur de votre navigateur, votre langue, votre résolution d'écran, le site à partir duquel vous vous êtes retrouvé chez nous, et ainsi de suite pour fournir ce service à Google Analytics. Pour améliorer votre sécurité, rusvpn.com choisit une option qui permet à Google de ne collecter qu’une petite partie des adresses IP. Google Analytics peut également stocker des cookies pour simplifier l'identification des utilisateurs qui se sont rendus sur le site à plusieurs reprises. Les utilisateurs qui ne veulent pas être pistés par Google Analytics peuvent installer un complément pour leur navigateur qui permet de court-circuiter cette procédure.

Quelles sont les informations que nous collectons et stockons lorsque vous vous inscrivez à notre service VPN ?

Pour que votre confidentialité soit maximale, nous collectons un minimum d'informations : votre courriel seulement. Nous ne demandons pas votre nom, votre adresse IP, votre adresse réelle, votre numéro de téléphone ni d'autres informations personnelles et nous ne les enregistrons pas. Les paiements passent par Decta Limited, et nous ne conservons pas dans notre système les coordonnées de votre carte de crédit. Les données saisies via la page de paiement sont transmises en passant par le protocole crypté SSL.

Quelles sont les informations enregistrées lorsque des clients sont connectés à notre service VPN ?

Nous exécutons un journal de connexion non permanent pour résoudre les problèmes techniques, y compris la génération aléatoire de noms et l'affectation d'adresses IP internes (adresse IP privée), qui sont supprimées de manière fiable régulièrement, par intervalles de quelques heures. Nous ne notons rigoureusement aucune information et faisons exprès de ne pas le faire pour limiter notre responsabilité juridique. Nous ne surveillons pas l'activité de votre navigateur et ne conservons aucun enregistrement. C'est tout simplement impossible avec notre interface interne. Toutes les données relatives à l'utilisation du service sont anonymes et ne sont pas attachées à votre adresse IP publique réelle.

Que se passe-t-il si vous recevez un avis approprié (par exemple, au titre de la loi DMCA) relatif à une infraction au droit de propriété intellectuelle concernant les éléments téléchargés ?

Étant donné que nos clients sont anonymes pendant qu’ils utilisent le service, cette notification sera envoyée à rusvpn.com, et notre service juridique enverra une réponse appropriée. Ne stockant pas de journaux (d’enregistrements) sur la connexion, nous ne pouvons pas lier la demande à l'identité du client, même si nous sommes juridiquement forcés de le faire.

Comment agissons-nous lorsque les pouvoirs publics nous demandent des informations sur un client ?

Notre société est inscrite aux registres du Commonwealth de la Dominique. Si nous recevons une décision d'un tribunal des mains d'une personne habilitée dont la juridiction compétente s'étend à rusvpn.com, notre société est tenue de se plier à cette décision. Néanmoins, la société ne peut être forcée à fournir des données qui ne sont pas détenues par la société. Lorsqu'un utilisateur s'inscrit, nous demandons des informations réduites au strict minimum : seulement une adresse courriel valide. S'il devient possible à l'échelon législatif de nous obliger à conserver des archives sur les connexions de nos clients ou à collecter des données personnelles quelconques relatives à l'activité sur Internet, nous informerons immédiatement nos utilisateurs et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour changer de juridiction ou pour fermer. Notre service protège ceux qui nous ont fait confiance quant à leur vie privée.

Modifications apportées à la Politique de Confidentialité

Rusvpn.com conserve le droit d'apporter des modifications à tout moment aux règles énoncées dans la politique de confidentialité. Dans ces cas, nous prendront toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que ces modifications vous ont bien été envoyées - en publiant tous les changements sur le site de premier choix de rusvpn.com pour une durée acceptable avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique, et également en en informant tous les clients existants par courriel. Si vous avez des questions ou commentaires concernant les règles énoncées précédemment, n'hésitez pas à nous en parler.