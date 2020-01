Voulez-vous masquer votre adresse IP ou la modifier ?

Quels sont les avantages de RusVPN pour masquer et modifier mon adresse IP ?

Nous utilisons les méthodes de cryptage de données les plus modernes et les plus fiables. Bon nombre de nos serveurs VPN rapides et modernes sont disséminés dans le monde entier, ce qui donne à l'utilisateur un large choix d'emplacements lui permettant de masquer ou de modifier son adresse IP.

Il existe des extensions de proxy pour navigateurs, où, en mode gratuit, vous pouvez tester le fonctionnement de notre service et voir en fait comment les changements d'IP interviennent. Afin de protéger de manière fiable les données transmises par Internet, nous avons créé des programmes pour les systèmes d'exploitation les plus répandus, en offrant également la possibilité de relier un nombre illimité de terminaux supportant le VPN.

Néanmoins, nous ne pistons pas et ne conservons pas les journaux d'activité. Nous proposons un grand nombre d'options de paiement, méthodes anonymes comprises.

