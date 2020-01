Condiciones de uso

Usted acepta proteger su nombre de usuario / contraseña y nuestro sistema de un uso no autorizado, acepta no compartir su cuenta con el acceso público y no compartirla con terceros. Usted es responsable de todas las acciones que se realicen en nuestro sistema utilizando su nombre de usuario y contraseña.

Este acuerdo es entre usted y rusvpn.com sobre el servicio VPN, los servicios relacionados y las características. Este servicio NO está destinado a ayudar en la comisión de acciones ilegales. Este es un servicio que proporciona anonimato y privacidad. Usted acepta no violar ninguna ley de su país o el país en el que se encuentra actualmente.

Acepta no utilizar el sistema para el envío de correo no deseado, el escaneo de puertos, el escaneo de proxies abiertos o relés abiertos, el envío de correos electrónicos no solicitados o cualquier otra distribución masiva de correo electrónico, incluso si en última instancia sucede desde otro servidor. Usted acepta no realizar ataques de ninguna forma en otras computadoras o redes durante su estadía en nuestro servicio.

El área de cobertura del servicio real, su velocidad, ubicación y calidad pueden diferir. El servicio se esfuerza por estar disponible constantemente, excepto por períodos limitados requeridos para el mantenimiento y la fijación.Sin embargo, es posible que el usuario no pueda acceder al servicio bajo la influencia de muchos factores fuera de nuestro control, como emergencias, perturbaciones en la operación de servicios de terceros, problemas de transferencia de datos, problemas o deficiencias de equipos o redes, interferencias, intensidad de la señal. , etc., y por lo tanto, el servicio puede ser interrumpido, limitado o terminado. No somos responsables de la pérdida de datos, mensajes o páginas que no se hayan entregado, cancelado o mal dirigido debido a interrupciones del servicio o problemas con el rendimiento del servicio, los servicios de comunicación o la red (por ejemplo, T-1 o Internet). A nuestra discreción, podemos imponer restricciones en el uso del servicio en su totalidad o de sus servicios individuales, suspender la operación del servicio o bloquear ciertos métodos de uso para proteger a nuestros usuarios o servicio. La velocidad de conexión es aproximada y no caracteriza la velocidad con la que el Servicio recibe o envía datos. La velocidad real estará determinada por la configuración, compresión, carga de red y otros factores. La precisión y la puntualidad de los datos recibidos no están garantizadas, los retrasos son posibles.

los ataques a la red y / o cualquier otra acción que se considere ilegal o indeseable deben detenerse o terminarse. Los usuarios son responsables de los parámetros de seguridad adecuados de sus servicios, y también son responsables de cualquier daño causado por su descuido o la creación de situaciones potencialmente peligrosas, ya sea intencional o involuntariamente

Este es el texto completo del acuerdo. De vez en cuando, podemos publicar nuevas reglas de servicio que serán obligatorias. Es responsabilidad del usuario visitar periódicamente esta sección y familiarizarse con las innovaciones.

Política de suscripción

Si activa la función de suscripción, se le cobrará automáticamente cada 30, 180 o 365 días, dependiendo del período de validez del plan seleccionado. Para cancelar el pago automático, contacte a nuestro soporte con un breve aviso de cancelación. Su tarjeta será cargada al completar su pedido. El servicio estará disponible una vez que se despeja el pago.