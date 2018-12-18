Бронювання готелей 🏨 за низькими цінами з RusVPN

Чи можна забронювати бажаний номер в готелі дешевше?

Безліч товарів і послуг схильні до цінової дискримінації в Інтернеті - ваша IP-адреса може також вплинути на ціну бронювання готелю. Для туристів з різних країн вартість номерів і видача пропозицій буде відрізнятися.

Ви можете заощадити сотні доларів на бронюванні готелю, використовуючи VPN-з'єднання. Коли ви підключаєтеся до VPN, то приховуєте свою фактичну IP-адресу і сервіс бачить той, який відповідає обраній вами країні з більш низькими цінами.