Як обійти блокування сайтів за допомогою VPN?

Початкова роль Інтернету - надавати вільний доступ до інформресурсів усього світу, була забута, і сьогодні не тільк у багатьох и організаціях, але і країнах існує заборона на відвідування тих чи інших сторінок.

Припустимо Вам необхідно скористатися особистою поштовою скринькою, а не корпоративною, і ви не хочете, щоб ваші колеги дізналися про ваше листування, або необхідно терміново написати комусь повідомлення в соціальній мережі, а доступ до неї закритий - що ж робити?

Ми створили надійні захищені канали передачі даних і тепер відвідувати заблоковані сайти і використовувати заблоковані сервіси може кожен бажаючий, завдяки сервісу RusVPN.

Підключаючись до RusVPN ви виходите в Інтернет через захищений сервер, розташований в іншій державі, і отримуєте доступ до контенту, який заблокований там, де ви знаходитеся.

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