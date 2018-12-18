Кращий VPN для вашого комп'ютера! Завантажити VPN для Windows

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Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Windows 10, 8, 7, XP або Vista

  • Максимальна швидкість і доступ до BitTorrent
  • Необмежений доступ до будь-яких сайтів
  • Анонімний і безпечний серфінг
  • Гарантія повного повернення коштів протягом 30 днів

4 простих кроки для встановлення RusVPN

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          Чому VPN?

          Завантажте RusVpn для всіх Windows пристроїв

          RusVPN буде працювати з будь-яким ПК або ноутбуком Windows, включаючи:

          • Windows 10, Windows 7, Windows x64
          • Huawei MateBook X Pro
          • Dell XPS, Dell Inspiron
          • ASUS ZenBook Flip S, ASUS Chromebook Flip, Asus ROG, ASUS Transformer Mini, ASUS VivoBook
          • MSI GS65 Stealth, MSI Stealth Thin
          • Microsoft Surface Laptop, Microsoft Surface Book
          • Acer Predator Helios, Acer Swift, Acer Switch, Acer Extensa, Acer TravelMate, Acer Aspire
          • Lenovo Ideapad, Lenovo Legion, Lenovo ThinkPad
          • Xiaomi Mi Notebook Air
          • HP Spectre
          • Samsung Notebook
          Отримати RusVPN
          RusVPN буде підтримувати будь-OpenVPN client, ви можете завантажити останню версію програми.
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          Дізнайтеся, чому RusVPN такий популярний серед клієнтів

          Користуюся додатком RUSVPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
          Петро Васильців
          Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
          Олександр Ґудзь
          Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням RUS VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
          Павло Кримов
          Обожнюємо дивитися разом з дітьми різноманітни пізнавальні програми, навіть англійською. Завдяки RUSVPN я маю можливість доступу навіть на тих сайтах, які доступні для окремих країн
          Іванка Костишин
          Моя робота тісно пов'язана з соціальною мережею, що э заблокованою у моєму регіоні. RusVPN допоміг мені оминути перепони, тож, став моїм надійним помічником і надалі.
          Дмитро Стерненко

          Ключові переваги RusVPN для Windows

          Найшвидший
          Найшвидший
          RusVPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
          Торенти
          Торенти
          Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою RusVPN
          Функція Kill Switch.
          Функція Kill Switch.
          Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
          Захист ваших даних
          Захист ваших даних
          RusVPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
          Анонімний
          Анонімний
          Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
          Широка мережа
          Широка мережа
          Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 50 країн
          Надійне шифрування
          Надійне шифрування
          Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
          Технічна підтримка
          Технічна підтримка
          Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
          Отримати RusVPN
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