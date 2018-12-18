Налаштуйте VPN на Wi Fi роутер

4 простих кроки для встановлення VPN на ваш роутер
RusVPN буде працювати з роутерами:
Підключіть ваш:
-
Asus
-
D-link
-
DD-WRT
-
Netduma
-
Sabai
-
Tomato
-
TP-Link
-
Xiaomi
-
Tenda
-
Mikrotik
-
ZyXEL
-
Huawei
-
Keenetic
Якщо на вашому роутері є вбудоване програмне забезпечення, можливо буде потрібно його оновлення
Дізнайтеся, чому RusVPN такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком RUSVPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням RUS VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Обожнюємо дивитися разом з дітьми різноманітни пізнавальні програми, навіть англійською. Завдяки RUSVPN я маю можливість доступу навіть на тих сайтах, які доступні для окремих країн
Моя робота тісно пов'язана з соціальною мережею, що э заблокованою у моєму регіоні. RusVPN допоміг мені оминути перепони, тож, став моїм надійним помічником і надалі.