Завантажте RusVPN для вашого пристрою Android
Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Android смартфона або планшета
- Упорядкований і доброзичливий інтерфейс
- Необмежений доступ до будь-якого сайту
- Ваш пристрій повністю захищено
- Весь ваш трафік на 100% зашифрований
- Безкоштовна 7-денна пробна версія включена
Завантажте RusVpn для всіх Android пристроїв
RusVPN сумісний з:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
... або з будь-яким іншим телефоном Android
Ключові переваги RusVPN для Android
Дізнайтеся, чому RusVPN такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком RUSVPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням RUS VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Обожнюємо дивитися разом з дітьми різноманітни пізнавальні програми, навіть англійською. Завдяки RUSVPN я маю можливість доступу навіть на тих сайтах, які доступні для окремих країн
Моя робота тісно пов'язана з соціальною мережею, що э заблокованою у моєму регіоні. RusVPN допоміг мені оминути перепони, тож, став моїм надійним помічником і надалі.