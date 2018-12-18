Завантажте RusVPN для вашого пристрою Android

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Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Android смартфона або планшета

  • Упорядкований і доброзичливий інтерфейс
  • Необмежений доступ до будь-якого сайту
  • Ваш пристрій повністю захищено
  • Весь ваш трафік на 100% зашифрований
  • Безкоштовна 7-денна пробна версія включена

3 простих кроки для встановлення RusVPN

1. Завантажити
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      3. Підключитися
      Виберіть сервер і підключіться до VPN
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        Чому VPN?

        Завантажте RusVpn для всіх Android пристроїв

        RusVPN сумісний з:

        • Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
        • Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
        • HTC U11, U Ultra, Bolt
        • Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
        • LG V30+, G6, X Venture
        • Android One Moto X4
        • Google Pixel 2, Pixel
        • Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
        • Huawei P30, P30 Pro
        • Google Pixel 3, Pixel 3XL

        ... або з будь-яким іншим телефоном Android

        Отримати RusVPN

        Ключові переваги RusVPN для Android

        Найшвидший
        Найшвидший
        RusVPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Простий
        Простий
        Упорядкований і інтуїтивний інтерфейс, почніть використовувати прямо зараз - не вимагає будь-яких інструкцій та допомоги
        Функція Kill Switch.
        Функція Kill Switch.
        Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
        Захист ваших даних
        Захист ваших даних
        RusVPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Надійне шифрування
        Надійне шифрування
        Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 50 країн
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
        Отримати RusVPN

        Дізнайтеся, чому RusVPN такий популярний серед клієнтів

        Користуюся додатком RUSVPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Петро Васильців
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Олександр Ґудзь
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням RUS VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
        Павло Кримов
        Обожнюємо дивитися разом з дітьми різноманітни пізнавальні програми, навіть англійською. Завдяки RUSVPN я маю можливість доступу навіть на тих сайтах, які доступні для окремих країн
        Іванка Костишин
        Моя робота тісно пов'язана з соціальною мережею, що э заблокованою у моєму регіоні. RusVPN допоміг мені оминути перепони, тож, став моїм надійним помічником і надалі.
        Дмитро Стерненко
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