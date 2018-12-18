Безпечний Wi-Fi і захист ваших даних у громадських місцях за допомогою RusVPN

Чим небезпечний громадський WiFi?

Уявіть собі, що ви контролюєте пристрій, через який проходять дані. Тобто, ви можете за службовим заголовкам і IP визначити конкретний пристрій в мережі, а після цього читати листування і отримувати будь-які дані, якими користувач обмінюється через інтернет, не кажучи вже про те, що просто спостерігати активність користувача.

Більшість громадських WiFI точок ніяк не захищені, крім пароля доступу до них, який дуже легко можна отримати. Пароль просто не дає кому-попало користуватися мережею через цю точку доступу.