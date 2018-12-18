Купуйте дешеві авіаквитки ✈️ Як шукати дешеві авіаперельоти з RusVPN

Як туристичні компанії регулюють ціни в залежності від вашого гео-розташування?
У століття Інтернет-технологій далеко ступив і маркетинг. Тепер туристичним компаніям простіше регулювати збут своїх послуг, а зокрема продаж авіаквитків. Вони дуже часто для збільшення попиту на авіаквитки для окремих регіонів, роблять знижки і занижують ціни, а для інших регіонів, де попит тож високий, підвищують ціни на авіаквитки.
Як вони це роблять? - Все просто, сайти агентств і туристичних компаній отримують ваш IP і по ньому визначають ваше місцезнаходження. Після чого, на основі вашого місця розташування вони показують вам ціни, які призначили для вашого регіону.
Як купити дешевші квитки за допомогою VPN?
Дуже просто: сховайте свій IP і зашифруйте свій трафік за допомогою RusVPN, для сайтів туристичних компаній і агентств. Для них це буде виглядати так, як ніби Ви перебуваєте в іншій країні. Для цього потрібно всього 3 кроки:
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Відкрийте програму, виберіть сервер, встановіть з'єднання з потрібною вам країною і купуйте авіаквитки зі знижкою.
Як шукати дешеві авіаквитки через VPN?
7 простих кроків, щоб купити авіаквиток за найнижчою ціною:
Шукайте пропозиції авіаквитків на великих сайтах, наприклад KAYAK.com або Expedia.com, без використання VPN.
Знайдіть рейси, які ви б хотіли зробити і запам'ятайте ціни.
Відкрийте програму RusVPN і підключіться до сервера в іншій країні.
Відкрийте вікно інкогніто в окремому вікні браузера.
Знайдіть рейси точно так же, як ви це робили в кроці 1
Порівняйте ціни.
Повторіть кроки з 3 по 6, щоб знайти найкращі ціни.
Які є ще трюки для пошуку і покупки авіаквитків через RusVPN?
Варіантів багато, але всі вони зводяться до маскування вашого реального місця розташування та шифрування даних, щоб туристичні компанії і агентства не змогли правильно проаналізувати дані, на основі яких зможуть завищити ціну для вас.
Починайте збирати свої валізи і готуйтеся до подорожей!
У сучасному світі Інтернет-комерції багато онлайн-магазинів використовують цінову сегментацію на основі геоположенія, щоб поліпшити збут і заробити більше на більш високій купівельній спроможності. Це їх маркетингова стратегія, і вона працює на них.
З RusVPN легко перемикатися між різними ціновими сегментами і змусити всі ці маркетингові хитрощі працювати на вас.
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