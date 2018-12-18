 

Купуйте дешеві авіаквитки ✈️ Як шукати дешеві авіаперельоти з RusVPN

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Як туристичні компанії регулюють ціни в залежності від вашого гео-розташування?

У століття Інтернет-технологій далеко ступив і маркетинг. Тепер туристичним компаніям простіше регулювати збут своїх послуг, а зокрема продаж авіаквитків. Вони дуже часто для збільшення попиту на авіаквитки для окремих регіонів, роблять знижки і занижують ціни, а для інших регіонів, де попит тож високий, підвищують ціни на авіаквитки.

Як вони це роблять? - Все просто, сайти агентств і туристичних компаній отримують ваш IP і по ньому визначають ваше місцезнаходження. Після чого, на основі вашого місця розташування вони показують вам ціни, які призначили для вашого регіону.

Як купити дешевші квитки за допомогою VPN?

Дуже просто: сховайте свій IP і зашифруйте свій трафік за допомогою RusVPN, для сайтів туристичних компаній і агентств. Для них це буде виглядати так, як ніби Ви перебуваєте в іншій країні. Для цього потрібно всього 3 кроки:

  • Передплати

    Передплатіть на будь-який зручний термін RusVPN

  • Встановити

    Завантажте і встановіть VPN додаток на ваш пристрій

  • Підключись

    Відкрийте програму, виберіть сервер, встановіть з'єднання з потрібною вам країною і купуйте авіаквитки зі знижкою.

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Як шукати дешеві авіаквитки через VPN?

7 простих кроків, щоб купити авіаквиток за найнижчою ціною:

Шукайте пропозиції авіаквитків на великих сайтах, наприклад KAYAK.com або Expedia.com, без використання VPN.

Знайдіть рейси, які ви б хотіли зробити і запам'ятайте ціни.

Відкрийте програму RusVPN і підключіться до сервера в іншій країні.

Відкрийте вікно інкогніто в окремому вікні браузера.

Знайдіть рейси точно так же, як ви це робили в кроці 1

Порівняйте ціни.

Повторіть кроки з 3 по 6, щоб знайти найкращі ціни.

Які є ще трюки для пошуку і покупки авіаквитків через RusVPN?

Варіантів багато, але всі вони зводяться до маскування вашого реального місця розташування та шифрування даних, щоб туристичні компанії і агентства не змогли правильно проаналізувати дані, на основі яких зможуть завищити ціну для вас.

Змініть свій IP-адресу на країну з низьким рівнем доходу, наприклад, Індонезію або Україну. Для таких регіонів, щоб стимулювати попит, зазвичай робляться значні знижки або існують окремі тарифи на авіаквитки.
Змініть свій IP-адресу на той, на чию країну ви хочете полетіти. Часто політика турагентств така, що для туристів з інших країн вони завищують вартість авіаквитків, а для своїх співгромадян навпаки роблять знижки.
Змініть свій IP-адресу на той, що належить країні авіакомпанії. Наприклад, ви вирішили відвідати Індонезію, відповідно вибираєте в списку серверів RusVPN цю країну. Сайт авіакомпанії буде бачити адресу своєї країни і може запропонувати ціни як для своїх співгромадян або якісь хороші знижки.
Так само дуже часто маркетологи туристичних агентств і авіакомпаній створюють алгоритм установки цін, який реагує на багаторазові відвідування вами їх сайту. Ви, в надії, що завтра ціна буде нижче, заходите на сайт, але ціна буде вищою. Знайоме таке? - Щоб уникнути цього, використовуйте RusVPN і окреме вікно браузера, в режимі інкогніто, щоб купити квитки за адекватною ціною.
Багато великих туристичні агенції та авіакомпанії мають сайти в різних доменних зонах, таких як британська (.co.uk), французька (.fr) або канадська (.ca). Підключайтеся до RusVPN, вибирайте необхідну країну і заходите на сайт компанії тієї доменної зони, чию країну ви вибрали при підключенні. Швидше за все ціна для вас буде нижче, ніж якби Ви з США зайшли на сайт в зоні .fr

Починайте збирати свої валізи і готуйтеся до подорожей!

У сучасному світі Інтернет-комерції багато онлайн-магазинів використовують цінову сегментацію на основі геоположенія, щоб поліпшити збут і заробити більше на більш високій купівельній спроможності. Це їх маркетингова стратегія, і вона працює на них.

З RusVPN легко перемикатися між різними ціновими сегментами і змусити всі ці маркетингові хитрощі працювати на вас.

Якщо ви хочете економити на авіаквитках і інтернет-покупках, передплачуйте на RusVPN!

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