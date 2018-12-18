Купуйте дешеві авіаквитки ✈️ Як шукати дешеві авіаперельоти з RusVPN

Як туристичні компанії регулюють ціни в залежності від вашого гео-розташування?

У століття Інтернет-технологій далеко ступив і маркетинг. Тепер туристичним компаніям простіше регулювати збут своїх послуг, а зокрема продаж авіаквитків. Вони дуже часто для збільшення попиту на авіаквитки для окремих регіонів, роблять знижки і занижують ціни, а для інших регіонів, де попит тож високий, підвищують ціни на авіаквитки.

Як вони це роблять? - Все просто, сайти агентств і туристичних компаній отримують ваш IP і по ньому визначають ваше місцезнаходження. Після чого, на основі вашого місця розташування вони показують вам ціни, які призначили для вашого регіону.