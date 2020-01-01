Bir RusVPN aboneliği alırken ne elde edersiniz? PC - Windows, Mac OS, OS X, Linux

Hem Android hem de IOS cihazları için akıllı telefon ve Tablet bağlantıları

Google Chrome ve Firefox için tarayıcı uzantıları

Yönelticinizi RusVPN'e bağlayın ve web’i güvenli bir şekilde tarayın RusVPN'den bir abonelik satın alan her kullanıcı, yönlendirici uzantısına özel erişim elde eder, böylece yönlendiriciye bağlanan herkese güvenli bağlantılar sağlanır! RusVPN aşağıdakilerle bağlantı kurar:RusVPN'den bir abonelik satın alan her kullanıcı, yönlendirici uzantısına özel erişim elde eder, böylece yönlendiriciye bağlanan herkese güvenli bağlantılar sağlanır!

Hangi Kişisel Bilgiler RusVPN Tasarruf Ediyor? RusVPN, yalnızca bir e-posta adresi alırsanız doğrudan abonelik planınıza bağlı olduklarından, kullanıcı e-posta adreslerini kaydeder. RusVPN tarafından başka hiçbir veri kaydedilmez ve saklanmaz.

Ödeme bilgilerimi saklıyor musunuz? Tüm ödemeler üçüncü taraflarca gerçekleştirilir, bu nedenle RusVPN ödeme bilgilerinizi kaydetmez. Bu şekilde RusVPN kişisel verilerinizin maksimum korunmasını garanti eder

RusVPN Kullanıcı Aktivite Kayıtlarını Tutar mı? RusVPN, kullanıcı sözleşmesine uygun olarak herhangi bir kullanıcı etkinliği günlüğü kaydetmez

Trafik veya erişim hızı sınırlarınız var mı? Trafik ve hız kısıtlaması yoktur, İnternet servis sağlayıcınızın koşullarına göre İnterneti kullanırsınız.