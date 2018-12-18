Определение местоположения по IP-адресу

Вы не сможете выйти в Интернет без публичного IP-адреса

Чтобы использовать Интернет, все подключенные устройства должны иметь публичный İP адрес, который позволяет двум устройствам - отправителю и получателю интернет-коммуникаций - находить друг друга и обмениваться информацией.

Это похоже на реальную адресную систему. Например, если бы вы захотели подписаться на журнал, то распространителю журнала (отправителю) понадобился бы ваш адрес, чтобы отправить вам (получателю) ваши копии. Без вашего адреса распространители не знали бы, куда отправить журнал.

То же самое касается Интернета. Без IP-адреса два устройства не смогут найти друг друга и обменяться информацией.