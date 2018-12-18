Определение местоположения по IP-адресу

Как изменить свой IP-адрес и скрыть свое местоположение
Скрыть или изменить свой IP-адрес очень легко. Ayrıca, VPN (sanal özel ağ).
При подключении к сети VPN IP ile tanışıyor. Daha fazla bilgi edinin: VPN
При подключении к VPN'in kişisel bilgileri ve daha fazla bilgi için tıklayınız. Например, если вы находитесь в США и подключаетесь к VPN-серверу в Великобритании, то виртуально оказываетесь в Великобритании.
Использование VPN для скрытия IP-адреса имеет множество преимуществ:
- VPN скрывает вâше реальное местоположение.
- VPN шифрует ваш интернет-трафик, чтобы Bu fotoğrafı beğendiniz mi?
- VPN позволяет легко переключаться между виртуальными локациями, предоставляя вам полную свободу в Интернете без цензуры или других сетевых ограничений.
Что такое IP-адрес?
Адрес интернет-протокола (IP-адрес) — это уникальный номер, назначаемый всем устройствам (например, компьютеру, планшету или телефону) при подключении к Интернету.
Адреса IPv4 ve IPv6
Bu sayfadaki diğer bilgiler: и настоящее время используются две версии интернет-протокола: 4-я версия (IPv4) ve 6-я версия (IPv6), daha fazla özellik: Diğerleri
Шестая версия протокола IP (IPv6) была создана 1995 году в качестве превентивной меры для того, чтобы в обозримом будущем было достаточно доступных адресов (в IPv6 используются 128 битовые İP адреса, в результате чего имеется 3,4 x 1038 адресов, тогда в как - версии протокола IPv4, 32’den fazla IP-адреса ve всего насчитывается около 4 миллиардов адресов).
Вы не сможете выйти в Интернет без публичного IP-адреса
Чтобы использовать Интернет, все подключенные устройства должны иметь публичный İP адрес, который позволяет двум устройствам - отправителю и получателю интернет-коммуникаций - находить друг друга и обмениваться информацией.
Это похоже на реальную адресную систему. Например, если бы вы захотели подписаться на журнал, то распространителю журнала (отправителю) понадобился бы ваш адрес, чтобы отправить вам (получателю) ваши копии. Без вашего адреса распространители не знали бы, куда отправить журнал.
То же самое касается Интернета. Без IP-адреса два устройства не смогут найти друг друга и обменяться информацией.
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Ayrıca, VPN'den daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, VPN ile iletişime geçin. Интернет-провайдеры отслеживают и записывают ваши действия и делятся информацией с другими организациями.
Эти организации используют ваши данные, чтобы ограничивать доступ к контенту, Daha fazla bilgi edinin.Не говоря уже о уязвимости для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.
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IP-iadeler ve IP adresleri daha fazla bilgi için tıklayınız.
IP-iadeler ve IP adresleri daha fazla bilgi için tıklayınız. Ваш IP-адрес даетровольно подробную информацию о вашем местоположении:
- Город
- Страна
- Штат / Провинция
- Почтовый индекс
Веб-сайты, которые вы посещаете, могут собрать еще больше информации о вас. Объединив данные об IP адресе с другой информацией, полученной из метаданных, файлов çerez, трекеров и цифровых отпечатков браузера, владельцы веб-сайтов, маркетологи и рекламодатели могут составить достаточно подробный профиль о вас.
Daha fazla bilgi edinin, tüm bilgiler, daha fazla bilgi edinmek için д., и показывать вам целевую рекламу или продать ваши данные тем, кто больше заплатит.
Интернет-провайдеры имеют доступ к гораздо большему количеству информации. Вашему интернет-провайдеру известно почти все о вас. Так как вы являетесь их клиентом, они знают ваше имя, адрес, номер телефона, номер кредитной карты, данные банковского счета, кредитную историю и, возможно, много чего еще.
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