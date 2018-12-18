Wi-Fi Yönlendiricinizde VPN Yapılandırması

VPN'inizi Router için ayarlamak için 4 kolay adım
1. Abone ol
Aboneliğinizi alın Burda
2. Oturum aç
Yönlendirici bağlantısı için giriş ve şifre al
4. Güncelleme
Yönlendirici yapılandırmanızı bu verilerle güncelleyin
Neden VPN
RusVPN bu yönlendiriciler altında çalışacak
Bağlayın:
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Asus
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D-link
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DD-WRT
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Netduma
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Sabai
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Tomato
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TP-Link
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Xiaomi
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Tenda
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Mikrotik
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ZyXEL
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Huawei
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Keenetic
Yönlendiricinizin özel bir ürün yazılımı olması durumunda, ürün yazılımı güncellemesine ihtiyacınız olabilir.
Müşterilerin RusVPN'i neden sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! RusVPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
RusVPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. RusVPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Hızlı bağlantı ile mükemmel uygulama. IP adresi gerçekten gizlidir, bu yüzden herhangi bir zamanda bölgemde yasak olan web sitelerinden bilgi indirebilirim. Mobil uygulamayı kullanmak özellikle uygundur, hızlı ve sorunsuz çalışır.
RusVPN, popüler sosyal ağlara erişim engellendikten sonra kaybedilen kişileri yeniden kazanmam ve yasağı aşmama yardımcı oldu. Teşekkürler RusVPN Birçok arkadaşım ve abone ile bağlantıya geçebildim. Uygulamayı kullanmak kolay ve kullanışlıdır. Herkese öneririm.
Android için RusVPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
RusVPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Torrentler
RusVPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi