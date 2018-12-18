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ardeenesfrrutr

Wi-Fi Yönlendiricinizde VPN Yapılandırması

Yönlendiriciler için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü

  • Sınırsız hız ve indirme
  • Herhangi bir web sitesine üstün erişim
  • Anonim ve güvenli tarama
  • Tam 30 günlük para iade garantisi

VPN'inizi Router için ayarlamak için 4 kolay adım

1. Abone ol
Aboneliğinizi alın Burda
2. Oturum aç
Yönlendirici bağlantısı için giriş ve şifre al
3. Ülke seç
L2TP sunucu adını veya sunucu IP adresini almak için indirme sayfasında tercih edilen ülkeyi seçin
4. Güncelleme
Yönlendirici yapılandırmanızı bu verilerle güncelleyin
RusVPN’i edinin
Neden VPN

RusVPN bu yönlendiriciler altında çalışacak

Bağlayın:

  • Asus
  • D-link
  • DD-WRT
  • Netduma
  • Sabai
  • Tomato
  • TP-Link
  • Xiaomi
  • Tenda
  • Mikrotik
  • ZyXEL
  • Huawei
  • Keenetic

Yönlendiricinizin özel bir ürün yazılımı olması durumunda, ürün yazılımı güncellemesine ihtiyacınız olabilir.

Müşterilerin RusVPN'i neden sevdiğini öğrenin

Bu gerçekten harika bir uygulama! RusVPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
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RusVPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
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Hızlı bağlantı ile mükemmel uygulama. IP adresi gerçekten gizlidir, bu yüzden herhangi bir zamanda bölgemde yasak olan web sitelerinden bilgi indirebilirim. Mobil uygulamayı kullanmak özellikle uygundur, hızlı ve sorunsuz çalışır.
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RusVPN, popüler sosyal ağlara erişim engellendikten sonra kaybedilen kişileri yeniden kazanmam ve yasağı aşmama yardımcı oldu. Teşekkürler RusVPN Birçok arkadaşım ve abone ile bağlantıya geçebildim. Uygulamayı kullanmak kolay ve kullanışlıdır. Herkese öneririm.
Redgep Öztürk

Android için RusVPN'in Temel Özellikleri

En hızlı
En hızlı
RusVPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Torrentler
Torrentler
RusVPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
Kimlik gerektirmez
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Destek
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
RusVPN’i edinin
VPN hakkında
İçeriğe erişim
Sitelerin engellemesini kaldır
Oyunlara ve filmlere erişim
Yayın Akışı
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