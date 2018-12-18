VPN'inizi ayarlamak için 4 kolay adım
1. Abone
Aboneliğinizi alın Burda
2. İndir
Mac için VPN uygulamasını indirin
3. oturum aç
Başvurunuza giriş bilgileriyle giriş yapın, e-postanıza gönderin
4. Bağlanıyor
Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
Neden VPN
Apple cihazlarınız için RusVPN'i indirin
RusVPN, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir Mac altında çalışacaktır:
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Mac OS
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Macbook Air
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MacBook Pro 17
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 14
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MacBook Pro 13
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 12
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OS X 10.11 El Capitan
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macOS 10.12 Sierra
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macOS 10.13 High Sierra
RusVPN herhangi bir OpenVPN istemcisini destekleyecektir, en son sürümü manuel olarak indirebilirsiniz.
Müşterilerin RusVPN'i neden sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! RusVPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
RusVPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. RusVPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Hızlı bağlantı ile mükemmel uygulama. IP adresi gerçekten gizlidir, bu yüzden herhangi bir zamanda bölgemde yasak olan web sitelerinden bilgi indirebilirim. Mobil uygulamayı kullanmak özellikle uygundur, hızlı ve sorunsuz çalışır.
RusVPN, popüler sosyal ağlara erişim engellendikten sonra kaybedilen kişileri yeniden kazanmam ve yasağı aşmama yardımcı oldu. Teşekkürler RusVPN Birçok arkadaşım ve abone ile bağlantıya geçebildim. Uygulamayı kullanmak kolay ve kullanışlıdır. Herkese öneririm.
Android için RusVPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
RusVPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Torrentler
RusVPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
RusVPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi