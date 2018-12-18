Neden VPN
Apple cihazlarınız için RusVPN'i indirin
RusVPN şunlarla uyumludur:
- iPad, iPad Pro
- iPad Air, iPad Air 2
- iPad Mini, iPad Mini 2
- iPad Mini 3, iPad Mini 4
- iPhone 5s
- iphone 6, iPhone 6s
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
Dünyadaki birçok VPN sunucusundan birini seçin
İOS için RusVPN uygulamasını yedi günlük ücretsiz deneme için App Store'da indirin
Android için RusVPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
RusVPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Kolay
Düzgün ve sezgisel bir arayüz, hemen kullanmaya başlayın - herhangi bir kılavuz veya yardım gerektirmez
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
RusVPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
Müşterilerin RusVPN'i neden sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! RusVPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
RusVPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. RusVPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Hızlı bağlantı ile mükemmel uygulama. IP adresi gerçekten gizlidir, bu yüzden herhangi bir zamanda bölgemde yasak olan web sitelerinden bilgi indirebilirim. Mobil uygulamayı kullanmak özellikle uygundur, hızlı ve sorunsuz çalışır.
RusVPN, popüler sosyal ağlara erişim engellendikten sonra kaybedilen kişileri yeniden kazanmam ve yasağı aşmama yardımcı oldu. Teşekkürler RusVPN Birçok arkadaşım ve abone ile bağlantıya geçebildim. Uygulamayı kullanmak kolay ve kullanışlıdır. Herkese öneririm.