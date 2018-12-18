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Android Cihazınız için RusVPN'i İndirin

Android telefonunuz veya tabletiniz için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü

  • Sorunsuz ve kullanıcı dostu arayüz
  • Herhangi bir web sitesine üstün erişim
  • Cihazınız tamamen korumalı
  • Tüm trafiğiniz % 100 şifreli
  • 7 günlük ücretsiz deneme dahil

VPN'inizi ayarlamak için 3 kolay adım

1. İndir
Play Market'ten RusVPN uygulamasını indirin
2. Başlat
Başvurunuzu başlatın ve 7 gün ücretsiz kazanın
3. Bağlanıyor
Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
Erişim Sağla
Neden VPN

Tüm Android Cihazlar için RusVpn'i İndirin

RusVPN şunlarla uyumludur:

  • Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Not 5, J7, J7 Prime
  • Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
  • HTC U11, U Ultra, Bolt
  • Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
  • LG V30+, G6, X Venture
  • Android One Moto X4
  • Google Pixel 2, Pixel
  • Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
  • Huawei P30, P30 Pro
  • Google Pixel 3, Pixel 3XL

… Veya başka bir Android telefon

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Android için RusVPN'in Temel Özellikleri

En hızlı
En hızlı
RusVPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Kolay
Kolay
Düzgün ve sezgisel bir arayüz, hemen kullanmaya başlayın - herhangi bir kılavuz veya yardım gerektirmez
Öldürme Anahtarı işlevi
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
Gizliliğinizi korur
RusVPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Destek
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
RusVPN’i edinin

Müşterilerin RusVPN'i neden sevdiğini öğrenin

Bu gerçekten harika bir uygulama! RusVPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Halil Özdemir
RusVPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Özge Torun
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. RusVPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Hussain Beyazoglu
Hızlı bağlantı ile mükemmel uygulama. IP adresi gerçekten gizlidir, bu yüzden herhangi bir zamanda bölgemde yasak olan web sitelerinden bilgi indirebilirim. Mobil uygulamayı kullanmak özellikle uygundur, hızlı ve sorunsuz çalışır.
Ayshe Bileydi
RusVPN, popüler sosyal ağlara erişim engellendikten sonra kaybedilen kişileri yeniden kazanmam ve yasağı aşmama yardımcı oldu. Teşekkürler RusVPN Birçok arkadaşım ve abone ile bağlantıya geçebildim. Uygulamayı kullanmak kolay ve kullanışlıdır. Herkese öneririm.
Redgep Öztürk
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