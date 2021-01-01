Выбор локации для американского VPN-сервера

Когда вы находитесь на территории государства, где действуют правила цензуры и ограничения в посещении ресурсов Интернете, часто возникает проблема, чтобы попасть на конкретный ресурс, например, для прослушивания музыки, скачивания видео или игр, онлайн-покупки определенных вещей.

На помощь приходит американский VPN – вы просто подключаетесь к соответствующему серверу от RUSVPN и ваш реальный IP меняется на американский. Просторы Интернета становятся доступными для вас, как будто вы сейчас находитесь в Штатах.