Användar policy

Vilken information om alla besökare är sparad och samlad på vår sida?

Rusvpn.com använder Google Analytics för att analysera aggregerad information om besökare. När din webbläsare laddar ner en sida på vår webbplats kör den ett kort stycke JavaScript-kod som samlar in information om enheten från vilken du är ansluten: din webbläsares användaragent, språk, skärmupplösning, webbplatsen från det land du har kommit till oss genom, och så vidare för att tillgodose den här tjänsten av Google Analytics. För att förbättra din säkerhet väljer rusvpn.com ett alternativ som gör att Google bara kan samla in en liten av IP-adresserna. Google Analytics kan också lagra cookies för att förenkla identifieringen av användare som har besökt webbplatsen flera gånger. Användare som inte vill tracas av Google Analytics, kan installera ett tillägg för webbläsaren, vilket gör det möjligt att kringgå detta.

Vilken information samlar vi in och lagrar när du registerar till vår VPN tjänst?

För att maximera din integritet samlar vi in ​​ett minimum av information - bara din e-post. Vi begär eller sparar inte ditt namn, IP-adress, verklig adress, telefonnummer och annan personlig information. Betalningar går via Decta Limited, och vi förvarar inte dina kreditkortsuppgifter i vårt system. Data som matas in via betalningssidan överförs via krypterat SSL-protokoll.

Vilken information spelas in medan en klient är ansluten till en VPN server?

Vi kör en icke-permanent anslutningslogg för att lösa tekniska problem inklusive slumpmässig namngenerering och intern IP-adresstilldelning (privat IP-adress) som pålitligt tas bort några timmar. Vi skriver inte strikt och medvetet ner någon information för att mildra vårt juridiska ansvar. Vi övervakar inte din webbläsares aktivitet och registrerar inga poster. Det är helt enkelt omöjligt med vårt interna gränssnitt. All information om användningen av tjänsten är anonym och är inte knuten till din verkliga offentliga IP-adress.

Vad händer om du får ett korrekt meddelande (till exempel DMCA) om intrång i upphovsrätten för det nedladdade materialet?

Eftersom våra kunder är anonyma under användningen av tjänsten skickas en sådan anmälan till rusvpn.com, och vår juridiska avdelning skickar ett lämpligt svar. Eftersom vi inte lagrar loggar (poster) för anslutningen, kan vi inte länka begäran till klientens identitet, även om vi lagligen tvingas göra detta.

Hur agerar vi när myndigheter frågar oss om information om en klient?

Vårt företag är registrerat i Dominica Commonwealth. Om vi ​​får ett domstolsbeslut från en auktoriserad person vars jurisdiktion sträcker sig till rusvpn.com, är vårt företag skyldigt att följa denna order. Företaget inte tvingas tillhandahålla uppgifter som inte innehas av företaget. När en användare registrerar sig hos oss begär vi ett väldigt lite information - endast en giltigt e-post. Om det blir möjligt på lagstiftningsnivå att tvinga oss att hålla ett register över kunders anslutningar eller samla in personlig information om aktiviteten på Internet, kommer vi direkt att meddela er och göra allt i vår makt för att ändra jurisdiktion eller stänga. Vår tjänst skyddar de som litar på oss med deras integritet.

Ändringar i användarvillkor

Rusvpn.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra de angivna reglerna för sekretesspolicy. I så fall kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att sådana ändringar kommer fram till dig - genom att publicera alla ändringarna på webbplatsen rusvpn.com under en acceptabel tidsperiod innan den nya policyn träder i kraft, och också genom att meddela alla befintliga kunder via sin e-post. Om du har några frågor eller kommentarer angående reglerna ovan, tveka inte att fråga oss om det.