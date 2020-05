Spara pengar via RusVPN när du hur bil online

Kostnaden för att hyra en populär liten bil Suzuki Swift ligger på § 40 per dag. Nu öppnar vi applikationen från RusVPN, ansluter till en server i USA, öppnat inognito läget i webbläsaren och går in igen. Söker efter bilar i Australien och hittar samma erbjudande igen, men till ett pris av § 31 per dag.

Som resultat, kan du spara § 9 per dag. För att åka runt i Australien med en Suziki Swift i 2 veckor kommer du att spara § 126.