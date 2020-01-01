 

Сервис VPN для ЮАР - ваша защита от слежки и инструмент доступа к безлимитному Интернету

Боитесь, что за вами постоянно следят в сети? Переживаете, что ваши данные могут быть украдены при попытке хакерского взлома? Желаете получить доступ к контенту, который в вашей стране ограничен или запрещен? Все это возможно при подключении сервиса RUSVPN с выбором IP адреса ЮАР, который позволяет зашифровать ваш трафик и обойти блокировки Интернета.

Купить RusVPN Все сервера
  • 338+ серверов
  • более 45 стран
  • 5 континентов
devices

Узнайте, почему пользователи предпочитают RUSVPN

Надежные и безопасные сервера, без ограничений трафика

Наши защищенные сервера обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику.

Быстрые сервера

Современное оборудование позволяет серверам демонстрировать оптимальное сочетание производительности и скорости.

Маскирующие сервера

Если Вы живете в стране, в которой действуют какие-либо ограничения для сети интернет, то наш сервис - для Вас! Используйте IP адреса наших серверов, расположенных по всему миру.

Поддерживаем все основные протоколы VPN

На наших серверах поддерживаются все протоколы безопасности (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2).

Защита от DNS- и IP-утечек

Все наши DNS сервера работают на высокой скорости, а Ваш DNS - трафик будет защищен сквозным шифрованием.

Высокоскоростные сервера для сервисов потокового вещания

Просмотр медиа-контента он-лайн, без буферизации - это уже реальность. Наши сервера предлалают высокую потоковую скорость передачи.

Зачем подключать южноафриканский VPN сервер?

Возможности VPN:

  • замена вашего реального адреса IP на южноафриканский IP адрес, то есть тот, который соответствует серверу подключения, – если вам нужно попасть на южноафриканский сайт, а вы находитесь в Великобритании, тогда подключаетесь через южноафриканский VPN сервер и в сети вы будете отображаться как южноафриканский пользователь;
  • надежная система шифрования трафика, чтобы никто не смог отследить ваши данные или проникнуть в компьютер;
  • обход региональных ограничений и блокировок.

Подключайте RUSVPN, выбрав адрес сервера ЮАР, и вы сможете получить массу преимуществ для защиты своего ПК и безопасного серфинга в Интернете.

Оформить подписку

south-africa

3 простых шага для установки RusVPN

  • Подпишись

    Купите подписку на RUSVPN

  • Установи

    Установите приложение RUSVPN, или воспользуйтесь конфигурациями для настройки подключения

  • Подключайся

    Выберите нужный сервер, подключитесь и наслаждайтесь безопасностью, скоростью и свободой!

Оформить подписку

FAQ

Как использовать VPN в ЮАР?

Находясь в стране, где введены строгие ограничения или правила цензуры для посещения веб-ресурсов, каждый пользователь сталкивается с проблемой, как скачивать фильмы или музыку, смотреть сериалы, посещать соцсети или почтовый сервис и т.д.

Как подключить южноафриканский VPN?

Когда вы подключаетесь и входите в Интернет через VPN, ваш реальный IP меняется – будет отображаться адрес серверного подключения. Например, вы сейчас в Китае, но хотите зайти на южноафриканский сайт, который запрещен в стране. Принцип действий таков:

  • включить VPN;
  • выбрать сервер подключения, соответствующий целевой стране веб-ресурса – в данном случае VPN с южноафриканским IP адресом;
  • дождаться соединения;
  • свободно заходить на интересующий ресурс.

Будет ли падать скорость Интернета через южноафриканский VPN?

Нет, не будет. Технологии RUSVPN позволяют сохранять скорость Интернета для пользователя на заявленном от его провайдера уровне, предоставляется безлимитный доступ к сайтам и гарантируется полная безопасность и защита пользовательской конфиденциальности.

Что такое VPN
Доступ к контенту
Разблокируйте сайты
Доступ к играм и кино
Потоковое вещание
Музыкальные сервисы
Безопасность
Предотвращение слежки
Анонимный Интернет
Скрыть и изменить IP
Безопасный WiFi
Шифрование данных
Экономия
Steam
Авиабилеты
Отели
Аренда авто
Торрент
Продукты
Android
IOS
Windows
MacOS
Linux
Chrome
Mozilla
Роутер
OpenVPN
Преимущества
Бесплатный VPN
Наша сеть VPN
24/7 поддержка
Отсутствие логов
Правовая информация
Политика конфиденциальности
Правила использования
Правила возврата средств
Партнерская программа
Связаться с нами

Iron Media Group Ltd, a limited liability company incorporated and registered under the relevant laws of the Commonwealth of Dominica, with registration number 2017/IBC00023 and registered office at 3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and Great George Streets, Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica

Payments are processed by ATRIX GROUP LTD, number NI646922, 21 Botanic Avenue, Unit 3, Belfast, Northern Ireland, BT7 1JJ

© 2020 RusVPN. Все права защищены.