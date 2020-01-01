Надежные и безопасные сервера, без ограничений трафика
Наши защищенные сервера обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику.
Боитесь, что за вами постоянно следят в сети? Переживаете, что ваши данные могут быть украдены при попытке хакерского взлома? Желаете получить доступ к контенту, который в вашей стране ограничен или запрещен? Все это возможно при подключении сервиса RUSVPN с выбором IP адреса Перу, который позволяет зашифровать ваш трафик и обойти блокировки Интернета.
Надежные и безопасные сервера, без ограничений трафика
Наши защищенные сервера обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику.
Быстрые сервера
Современное оборудование позволяет серверам демонстрировать оптимальное сочетание производительности и скорости.
Маскирующие сервера
Если Вы живете в стране, в которой действуют какие-либо ограничения для сети интернет, то наш сервис - для Вас! Используйте IP адреса наших серверов, расположенных по всему миру.
Поддерживаем все основные протоколы VPN
На наших серверах поддерживаются все протоколы безопасности (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2).
Защита от DNS- и IP-утечек
Все наши DNS сервера работают на высокой скорости, а Ваш DNS - трафик будет защищен сквозным шифрованием.
Высокоскоростные сервера для сервисов потокового вещания
Просмотр медиа-контента он-лайн, без буферизации - это уже реальность. Наши сервера предлалают высокую потоковую скорость передачи.
Возможности VPN:
Подключайте RUSVPN, выбрав адрес сервера Перу, и вы сможете получить массу преимуществ для защиты своего ПК и безопасного серфинга в Интернете.
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Установите приложение RUSVPN, или воспользуйтесь конфигурациями для настройки подключения
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Выберите нужный сервер, подключитесь и наслаждайтесь безопасностью, скоростью и свободой!
Как использовать VPN в Перу?
Находясь в стране, где введены строгие ограничения или правила цензуры для посещения веб-ресурсов, каждый пользователь сталкивается с проблемой, как скачивать фильмы или музыку, смотреть сериалы, посещать соцсети или почтовый сервис и т.д.
Как подключить перуанский VPN?
Когда вы подключаетесь и входите в Интернет через VPN, ваш реальный IP меняется – будет отображаться адрес серверного подключения. Например, вы сейчас в Китае, но хотите зайти на перуанский сайт, который запрещен в стране. Принцип действий таков:
Будет ли падать скорость Интернета через перуанский VPN?
Нет, не будет. Технологии RUSVPN позволяют сохранять скорость Интернета для пользователя на заявленном от его провайдера уровне, предоставляется безлимитный доступ к сайтам и гарантируется полная безопасность и защита пользовательской конфиденциальности.